Ministru Vulinu uručena Plaketa Udruženja HISPA

Ministru odbrane Aleksandru Vulinu večeras je uručena Plaketa na Međunarodnom simpozijumu HISPA u beogradskom hotelu „Kraun plaza“, povodom petogodišnjice Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga – HISPA.

Predsednik HISPA i Svetskog udruženja za vaskularno zdravlje – ISVH prof. dr Nebojša Tasić uručio je ministru Vulinu prvu Plaketu koja se dodeljuje na petogodišnjicu Udruženja i naglasio da mu je posebno zadovoljstvo što je uručio „osobi koja svojom funkcijom i ličnošću poštuje i voli tradicije srpske vojske i spaja ih sa našom sadašnjošću“.

Drugi međunarodni kongres u organizaciji Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga – HISPA i Svetskog udruženja za vaskularno zdravlje ISVH posvećen je slavnim precima, lekarima i medicinarima vojnog saniteta srpske vojske.

Ministar Vulin obratio se prisutnima na otvaranju Simpozijuma i istakao da mu je velika čast što govori pred lekarima, „ljudima koji svaki dan čine život boljim“.

– Večeras smo se podsetili iz kakvog naroda dolazimo, kako je to izgledalo pre 100 godina. Zahvalan sam što je profesor Tasić pred nas postavio sliku velikih ljudi, slavnih lekara srpskog saniteta, i s druge strane nas pred to ogledalo da se zapitamo koliko smo ih dostojni. Ovaj narod je u najtežim trenucima bio u stanju da iznedri i sebe i bolje od sebe. Zato smo pretekli. Hvala svim lekarima što se trude, bore i što život čine mogućim i lepšim, naglasio je ministar odbrane i poručio strancima da uživaju u gradu u koji će sigurno poželeti da se vrate i reći da „nema boljih ljudi, jer je to ono što ovu zemlju i narod čini vrednim ponavljanja“.

Profesor Tasić istakao je da je Kongres posvećen slavnim lekarima srpskog vojnog saniteta „čije junaštvo i neverovatnu lekarsku smelost, inovativnost, znanje i veštine baštine današnji lekari“.

– Baštine ih kao sveto, porodično i profesionalno zaveštanje. Sada i ovde dugujemo im reči sećanja i divljenja. Njihovu dobrotu srpski narod nikada nije, niti će zaboraviti, istakao je dr Tasić.

U kulturno-umetničkom delu večerašnjeg programa učestvovao je i Umetnički ansambl Ministarstva odbrane “Stanislav Binički”.

Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga – HISPA obuhvata 65 umreženih specijalizovanih centara za dijagnostiku i lečenje kardiovaskularnih pacijenata u sedam zemalja – Srbiji, Crnoj Gori, BiH, Makedoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Ukrajini.