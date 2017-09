Mirović: Profest će sliku o našoj zemlji na najbolji način preneti celom svetu

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je večeras 8. Festival autorskog filma zemalja Podunavskog regiona – PROFEST 2017 na Panoniji, kod Bačke Topole, koji je ove godine okupio blizu 500 učesnika, uveren da je veliko interesovanje koje vlada za ovu smotru u osnovi same teme čiji je naziv „Lepota razlika“.

Predsednik Pokrajinske vlade je rekao da ovaj festival ima jedan širi značaj, ne samo kroz umetnički izraz koji će predstaviti, već i kroz spajanje ljudi, razmenu ideja kulturnih poslenika i sliku koju Vojvodina i čitava naša zemlja mogu da pošalju u svet.

„To jedna nova slika koja se gradi godinama unazad, a posebno poslednjih godina – slika Srbije koja u sebi spaja i jednu novu energiju, novu snagu i, istovremeno, veoma odgovorno usmerava sve društvene snage na očuvanje onih vrednosti, koje zapravo jesu moderne vrednosti – multikulturalnost, multietičnost – često kažem ujedinjenost u razlikama kao posebna snaga Vojvodine. Upravo veliki broj autora, ovde večeras i narednih dana, svedočiće o tome kroz svoja autorska dela“, rekao je predsednik Mirović, ukazavši da je podrška koju je Pokrajinska vlada pružila ovoj smotri intenzivirala posetu Profestu koji će sliku o našoj zemlji na najbolji način preneti celom svetu.

Mirović je naglasio da očuvanje različitosti nije samo deklarativno opredeljenje, već da će ulaganja u sve segmente društvenog života – od institucionalnog kulturnog stvaralaštva, te javnog informisanja na svim jezicima– koja su sve veća, biti sigurno nastavljena.

On je istakao da je konkretan dokaz za to i početak gradnje novog doma Radio-televizije Vojvodine koju zajedno finansiraju Pokrajinska vlada i Vlada Republike Srbije. Predsednik Pokrajinske vlade je istakao da je RTV medijska kuća koja je, uz ostalo, i jedan od temeljnih stubova Profesta, iz koje će na ovu i na druge slične smotre stizati još više vrhunskih ostvarenja i uputio čestitke svima koji su ove godine poneli nagradu Profesta.

Autor Profesta Rajko Vulin uručio je predsedniku Pokrajinske vlade i specijalno priznanje za doprinos i podršku ovom festivalu.

Na ovogodišnju, osmu po redu, smotru radijskih i televizijskih reportaža na temu „Lepota razlika“ čiji domaćin je Radio-televizija Vojvodine (RTV), prijavljeno je 187 radova autorskih ostvarenja iz svih 14 podunavskih zemalja, ali i SAD i Ruske Federacije.

Tokom naredna dva dana stručni žiri proceniće radove, emisije i reportaže i dodeliti nagrade za najbolja televizijska i radijska ostvarenja iz 14 zemalja Podunavskog regiona, u cilju promovisanja multietičnosti i boljeg razumevanja nacija u regionu.