Mladost, glamur i novi trendovi za početak revijalnog dela Serbia Fashion Week

Serbia Fashion Week nastavlja da oduševljava modne sladokusce izborom fantastičnih dizajnera koji su privukli veliku pažnju publike ali i istaknutih ličnosti iz sveta muzike, mode i sporta: Sergej Ćetković, Ana Kokić, Vesna i Đole Đogani… Posebno interesovanje medija privukao je dolazak naših slavnih košarkaša Miroslava Raduljice, Marka Kešelja, Nenada Krstića…

Odličan početak revijalnog dela završen je uz srdačan aplauz publike. Utisci gledalaca kao i samih dizajnera pa i modela su i više nego pozitivni, a očekivanja prevaziđena. Prvi blok su svojim odličnim kreacijama ukrasili Aleksandar Gavrić, Nemanja Pantelić i Gorana Rochelle, nakon čega su se brojnoj publici predstavili Jovana Živković i Jovana Petković, dok su prvo revijalno veče zatvorile Jelena Krecković Ranđelović, Nataša Pejović i Danijela Božić.

“Treba imati viziju, treba biti uporan i treba istrajati u tome“ reči su Aleksandra Gavrića, mladog modnog dizajnera koji drugi put svoj rad izlaže na Serbia Fashion Weeku sa svojih 17 godina što ga čini najmlađim srpskim dizajnerom na ovoj manifestaciji. Upečatljivi logo brenda čini svaki komad iz kolekcije lako prepoznatljivim. Njegove kolekcije orijentisane su mahom na mušku modu i sportski stil. Dosadašnji imidž njegovog brenda zasnivao se na crnoj boji, ali ipak, ovog puta pistom je dominirala crvena boja, sjajno uklopljena sa belom i tamno plavom. Aleksandrova kolekcija bila je prava poslastica za sve ljubitelje streetwear mode i sportske odeće koju čine između ostalog i trenutno veoma popularne bomber jakne.

Minimalizam i geometrija dominirali su kolekcijom Nemanje Pantelića. Sa početka kolekcije dominira bela boja, sa primesama žute i crne. Mini haljine za žene sa dosta preklopa i geometrijskog color blocking-a i mrežastim materijalnima idu ruku pod ruku sa muškim kompletima u istom stilu. Kako se muzika menja, menjaju se i boje. Na mesto bele dolazi crna, ali geometrijski minimalizam nastavlja da se ističe. Žutu boju zamenjuje lila ljubičasta. Reviju je zatvorila duga večernja bela haljina, trakom od satena ukrašenom na sredini, sa mrežastim dekolteom i miš naramenicama.

Gorana Rochelle koja je ranije izlagala u Showroom-u Serbia Fashion Weeka, na jubilarnom izdanju ove manifestacije prvi put je održala reviju. Elegantni i ženstveni večernji komadi u bojama noćnog neba obasjali su revijsku halu. Krojevi koji savršeno prate liniju ženskog tela i ističu sve atribute u punom sjaju čine Goranine kreacije perfektnim večernjim toaletama. Komade iz kolekcije “Woman of my mind” poneće sofisticirana i otmena žena s obzirom da su pistom dominirale haljine ispod kolena, a čak i one kraće su takođe odisale odmerenosti.

Drugi blok revija započet je revijom Jovane Živković i njenom kolekcijom nakita. Modeli su bili elegantno i svedeno obučeni kako bi nakit došao u prvi plan, te su sa svim svojim sjajem kombinacije izgledale neprkosnoveno. Boja nakita se smenjivala od kraljevsko plave, preko crne, srebrne, pa sve do zlatne koja je ostavila i najviše utiska. Kako kreatorka navodi, za izradu nakita od materijala je koristila poludrago kamenje i svarovski kristale ističući da je kvalitet nakita uvek na prvom mestu i trudeći se da nakit izgleda što glamuroznije i da bude u potpunosti jedinstven.

Revija Jovane Petković zavredila je ogromno interesovanje publike, te je revijska hala bila dupke puna. Jovani su iz prvih redova podršku pružili i njeni najbiliži među kojima su bili suprug, košarkaš Marko Kešelj, Miroslav Raduljica i pevačica Ana Kokić, njena prijateljica i ujedno verni pratilac tokom čitave karijere.

,,To je zapravo moj stil, ono što ja nosim, elegantno, ženstveno.. žena u ovim haljinama treba da se oseća kao kraljica”, rekla je Ana Kokić. Reviju je propratila violinistkinja koja je muzikom dočarala eleganciju koju je kretorka želela da istakne. Haljine su bile pretežno duge, pune sjaja, odisale su ženstvenošću i nežnošću. Nezaobilazni detalji svake kreacije bili su cvetni motivi renesansne mode koji uvek predstavljaju onu prefinjenu stranu svake žene. Kreatorka je inspiraciju pronašla u ženi. Svaka haljina ističe drugi deo tela, jer svaka žena voli da istakne ono što smatra svojim najvećim adutom.

Treći blok doneo je sjajne kreacije Jelene Krecković Ranđelović i brenda Norri, Nataše Pejović i Danijele Božić. Jelena je na sceni prikazala uzvišeni stil, toplinu i finoću žene i njenog tela. Haljine su bile svetlog dekora, ukrašene perjem i nezaobilaznim perlicama. Til na haljinama za trenutak je celu atmosferu preneo na dvor i balsku atmosferu dok se prosotorijom oglašavala nežna muzika.

Nakon Jelene Krecković, nastupile su kreacije mlade kreatorke Nataše Pejović. Inspiraciju za ovu reviju kreatora je pronašla u stilskim kontrastima. Revija je započela ratničkom notom sa oštrim tonovima, a onda je nastupila revija sa ženstvenim i nežnim modelima, mekanim formama, detaljima sa puno sofisticiranog ručnog rada. Kombinacija ove dve priče i različiti stilovi predstavljaju ženu koja voli da se igra modom i bira kombinacije u skladu sa svojim emotivnim osećanjima. Ovu kolekciju je već prikazala pre pet meseci u Crnoj Gori gde su reakcije bile odlične kao i u Novom Sadu.

Podršku joj je pružio i pevač Sergej Ćetković koji je izjavio: ,,Došao sam da podržim Natašu Pejović koju pratim još od početka i mislim da to što radi stasava u jednu veoma ozbiljnu priču. Drago mi je što sam večeras tu i ovom prilikom želim da čestitam Serbia Fashion Weeku na desetom izdanju!”

Treće veče zatvorila je Danijela Božić, kolekcijom koja se razlikovala od svega što je publika imala prilike da vidi te večeri. Kreacije se mogu opisati kao veoma smele, hrabre, urbane, tamnih i tmurnih nijansi koje razbija crveni ruž koji se prelivao preko usana manekenki. Pošto je danas vreme preterivanja, kreatorka je odlučila da pokaže divljinu žene. Haljine su bile ukrašene čipkom, baroknim kragnama I kaiševima koju su predstavljali i zastitni znak, okićeni crvenim i crnim ružama. ,, Za ovaj jubilarni, deseti SFW želela sam da to bude nešto posebno, drugačije od svega prethodnog. Ostala sam negde pri samoj eleganciji i ekstravaganciji, ali na jedan malo drugačiji način”, navela je kreatorka, koja je doživela ovacije publike u punoj sali.

Video sa treće večeri Serbia Fashion Weeka možete pogledati putem sledećeg linka: https://youtu.be/WOavSTxsffI