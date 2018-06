Na badminton spektaklu blistavo izdanje srpskih reprezentativaca

.

SRPSKIH 22 ODLIČJA NA BADMINTON SPEKTAKLU U NOVOM SADU

– OD 14. DO 17. JUNA 2018. NOVI SAD BIO DOMAĆIN SERBIAN U17 & YOUTH INTERNATIONAL NOVI SAD 2018 KOJI JE OKUPIO VIŠE OD 500 UČESNIKA IZ 18 EVROPSKIH DRŽAVA I NA KOJIMA SU SRPSKI REPREZENTATIVCI OSVOJILI PET ZLATNIH, ČETIRI SREBRNE I 13 BRONZANIH ODLIČJA –

I sportski spektakl u Novom Sadu i blistavo izdanje srpskih reprezentativaca. Ovo bi bio najkraći opis šestog po redu Serbian U17 & Youth International Novi Sad 2018, turnira koji su u “Srpskoj Atini“ od 14. do 17. juna 2018. okupili preko 500 učesnika iz 18 evropskih zemalja – Rusije, Engleske, Austrije, Ukrajine, Kipra, Poljske, Slovenije, Letonije, Slovačke, Češke, Mađarske, Moldavije, Grčke, Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Rumunije i, naravno, Srbije. Naši reprezentativci zasenili su konkurenciju na Serbian U17 International Novi Sad 2018, Evropskom kupu za igrače do 17 godina koji se boduje za zvanične evropske rang liste. Na ovom turniru osvojeno je čak sedam odličja. Glavna uloga pripala je Mihajlu Tomiću koji se tri puta peo na pobedničko postolje i koji je za izvanredno izdanje u Novom Sadu prigrabio i titulu za najboljeg igrača turnira. Tomić je osvojio zlato u muškom dublu sa Sergejom Lukićem. Njih dvojica su u sjajnom finalu savladali Čehe Adama Ema i Jana Janoštika (2:1). U muškom singlu Tomić je izlio srebro izgubivši u okršaju za najsjajnije odličje od Janoštika (2:0). U istoj konkurenciji Lukić je stigao do bronzanog odličja. Treću medalju, i to srebrnu, Tomić je osvojio u mešovitom dublu sa Marijom Sudimac. Od srpske kombinacije u duelu za titulu bolji je bio ruski par Igor Velp, Elena Besonova (2:0). I u ovoj konkurenciji naša zemlja je osvojila dva odličja pošto je bronza pripala Lukiću i Sari Lončar.

“Prezadovoljan sam svojim rezultatima u Novom Sadu, pogotovo finalom i srebrom u muškom singlu u čiji sam žreb upao kao rezerva, tek pošto su svoj nastup otkazali pojedini igrači. U muškom dublu Lukić i ja smo potvrdili visoku klasu. Pobedili smo u izuzetno teškom finalu sjajne Čehe i to posle tri iscrpljujuća seta. I u mešovitom dublu Sudimčeva i ja smo dali sve od sebe u okršaju za zlato, ali su umor i pad koncentracije u bitnim trenutcima učinili svoje i na kraju smo poraženi. Iskren da budem izmenadila me je nagrada za najboljeg igrača, a ovo priznanje će mi mnogo značiti u nastavku karijere”, kazao je Mihajlo Tomić.

Spisak medalja na Serbian U17 International Novi Sad 2018 zaključujemo sa zlatnim odličjem Sudimčeve u ženskom singlu. U finalu u tri seta naša reprezentativka je savladala Ukrajinku Arinu Maruščak (2:1).

“Zadovoljna sam svojim nastupom na izuzetno jakom turniru u Novom Sadu. U sve tri konkurencije sam uspela da stignem do postolja, a pored zlata u singlu, da je bilo malo više sreće, mogla sam i do sjajnijih odličja od srebra i bronze u mešovitom, odnosno ženskom dublu. Bila sam nadahnuta tokom čitavog turnira jer se igrao u Novom Sadu gde je atmosfera u sali bila na najvišem niovu i gde sam imala snažnu podršku sa tribina. Ovom prilikom zahvaljujem se rukovodstvu Badminton saveza Srbije na odlično organizovanom događaju, kao i trenerima koji su me sjajno pripremili za ovoj turnira. Takođe, zahvaljujem se i svojim partnerima u dublovima kao i svim saigračima iz reprezentacije na podršci tokom čitavog turnira”, istakla je Marija Sudimac.

Na korak od postolja u Novom Sadu stala je Jovana Vučetić koja je poražena u četvrtfinalu ženskog dubla, u kojem je nastupila sa Letonkom Artom Priednise. U istoj konkurenciji Minja Milovanović i Jana Nedeljković zaustavljene su u prvom kolu u kojem su, samo u muškom singlu, poraženi i Luka Milić i Stefan Mijatović. Nina Bogdanović je izgubila od Sudimčeve u osmini finala ženskog singla u kojem su u borbi za plasman u drugo kolo poražene Sanja Perić, Vučetićeva, Milovanovićeva, Nedeljkovićeva i Lončareva. Istu sudbinu doživeli su Milić i Mijatović u muškom dublu.

Srpski reprezentativci stigli su do čak 15 medalja na Serbian Youth International Novi Sad 2018. U uzrasnoj konkurenciji do 15 godina osvojeno je šest odličja. Viktor Petrović je osvojio zlato u muškom singlu pošto je u srpskom finalu savladao Aleksandra Jovićića kojem je pripala vicešampionska titula. U muškom dublu Petrović je osvojio bronzu u paru sa Rumunom Teodorom Čiorobiu, a odličje istog sjaja u ovoj konkurenciji pripalo je i Igoru Jovanoviću i Jovičiću. Dve bronze su izlivene i u ženskom dublu. Jedno su osvojile Sanja Perić i Anđela Vitman, a drugo Nina Bogdanović u tandemu sa Grkinjom Elisavet Koronidou. Uglješa Mihajlović je u paru sa Rumunom Vladom Deheleanom osvojio srebro u muškom dublu uzrasne kategorije do 13 godina. U dve godine mlađem uzrastu Čarna Mihajlović je sa Rumunkom Kristinom Sirbu stigla do zlata u ženskom dublu u kojem je bronza pripala Lani Pavlović i Letonki Aneti Priednise. Mihajlovićeva je osvojila i bronzu u ženskom singlu, a isto odličje je osvojio i Andej Stolić u muškom singlu. Vasilije Janković i Mina Kovač osvojili su bronzana odličja u muškom, odnosno ženskom singlu uzrasne kategorije do 9 godina. U kategoriji “Play for fun” Janković je stigao do zlata u paru sa Hrvatom Lovrom Matovinom, a Kovačeva bronzu u paru Rumunkom Andreom Elenom Costace. Titula najboljeg igrača Serbian Youth International Novi Sad 2018 pripala je Bugarki Kalojani Nalbantovoj, dok je priznanje za najmlađeg učesnika turnira dobio sedmogodišnji Hrvat Lovro Matovina.

“U izuzetno jakoj konkurenciji na Evropskom kupu za igrače do 17 godina, naši reprezentativci su još jednom pokazali da se radi o veoma talentovanoj generaciji. Posebno raduje to što su Sudimčeva, Lončareva, Tomić i Lukić lako pronalazili rešenja u igri protiv rivala sa kojima do sada nisu imali priliku često da se susreću na turnirima evropskog kruga. Sudimčeva je potvrdila visoku klasu i dokazala da je trenutno daleko iznad ove uzrasne kategorije. Pohvalio bih posebno Tomića, koji je proglašen za najuspešnijeg takmičara sa jednim zlatom i dva srebra. U paru sa Lukićem stigao je do najsjajnijeg odličja u muškom dublu, a raduje činjenica da su u ključnim trenucima pokazali stabilnost svojstvenu seniorskim igračima. Nedostajalo je malo sreće da na Serbian U17 International Novi Sad 2018 osvojimo više od dve zlatne medalje iako i sa ovim skorom moramo da budemo zadovoljni. Što se tiče Serbian Youth International Novi Sad 2018 stigli smo do postolja u svakoj uzrasnoj kategoriji što pokazuje da postoji konstantan napredak svih igrača sa spiska reprezentacije. I na ovom turniru bila je izuzetno jaka konkurencija što učinak od 13 medalja i dve u “Play for fun” konkurenciji čini još boljim. Na kraju bih pohvalio zalaganje i borbenost svih naših mladih reprezentativaca i ostalih perspektivnih takmičara koji su i u Novom Sadu pokazali da srpski badminton ne mora da brine za budućnost”, ocenio je učinak srpskog tima trener reprezentacije Nikola Mijačić.

“Turnire u Novom Sadu, koji imaju status manifestacije od značaja za Republike Srbiju, na visokom nivou, veoma uspešno su organizovali Badminton savez Srbije, Badminton savez Vojvodine i Badminton klub Novi Sad, pod pokroviteljstvom i uz punu podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Grada Novog Sada, Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Novog Sada, kompanija Tin šped, Kvas, Eurobank, Integraltechnic, Zlatiborac, Minaqua, Boreas Travel i Koka Plus. Krovnim institucijama, Ministarstvu, Pokrajinskom sekretarijatu i Gradu Novom Sadu, brojnim prijateljima takmičenja uz sportski centar “Slana bara” na Klisi, srdačno se zahvaljujem na punoj podršci u pripremi i organizaciji novih veličanstvenih međunarodnih manifestacija u Novom Sadu. Više od 300 takmičara uz više stotina gostiju, članova delegacija i ostalih učesnika poneli su najlepše utiske iz Novog Sada. U pogledu organizacionog i takmičarskog nivoa turnira napravljen je značajan iskorak čime smo ponovo postavili nove standarde.”, izjavio je predsednik Upravnog odbora Badminton saveza Srbije Radomir Jovović