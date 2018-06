Na Sea Dance stižu zvezda Exita Alice Merton, kao i vodeći bendovi regiona

Jedna od najprepoznatljivijih svetskih muzičkih zvezda nove generacije i zvezda ovogodišnjeg EXIT festivala Alice Merton, dolazi 1. septembra i na glavnu binu Sea Dance-a! Nakon što je mega-hitom „No Roots“ pokorila svet i top liste širom planete, Alice dobija i European Border Breakers Award, nagradu koja se dodeljuje najboljim novim zvezdama, a koju su pre nje osvojili Adele, Dua Lipa i druga najveća svetska imena. „No Roots“ jedan je od apsolutnih svetskih muzičkih hitova koji ne samo što je uneo svežinu na indi-rok scenu, već je prerastao u svojevrsnu himnu nove generacije koja je danas povezana sa celim svetom. I njen novi hit singl „Lash Out“ ovih dana se ne skida sa radio stanica širom sveta, a nastup ove kanadsko-nemačko-engleske zvezde već su osigurali vodeći svetski festivali. Nakon nastupa u Crnoj Gori, Alice čeka i velika američka turneja!

Sea Dance 2018 – Novi talas izvođača na tirkiznom biseru Jadrana: https://youtu.be/i8l38lZn_fs

Za jubilarno, peto izdanje festivala konačno stižu i regionalni superteškaški Hladno pivo, grupa koja sa lakoćom puni arene i najveće sportske dvorane i festivale u regionu! Iz regionalne rok lige šampiona na Sea Dance stiže i jedan od najpoznatijih balkanskih bendova Van Gogh. Da razgali publiku na tirkiznom biseru Jadrana stiže i beogradski soulmen i pevač koji više nego zasluženo ide ucrtanim, zvezdanim putem svog slavnog oca, Marko Louis. Na Sea Dance dolazi i balkanska hip-hop „keva“ Sajsi MC sa novim albumom i pratećim bendom, a sa njom stiže i trenutno vodeći hip-hop zvuk regiona koji predvode neprikosnoveni reperi sa Jadrana, splitski genijalci Krešo Bengalka i Vojko V! Njima će ovo biti prvi zvanični nastupi u Crnoj Gori, a njihove zasebne nastupe dodatno će začiniti dvojac domaćina Sea Dance festivala, Who See.

Članovi sastava Hladno pivo, Mile, Zoki, Suba, Deda i Šoki svojim fanovima na Sea Dance-u prirediće koncert za pamćenje, i to zahvaljujući uvek kao singerica tačnom i uvek furiozno energičnom nastupu, uz kapitalne hitove “Mojoj majici”, “Ezoterija” , „Pitala si me“, „Nije sve tako sivo“, „Samo za taj osjecaj“, „Pjevajte nešto ljubavno” i desetine drugih. Mile Kekin i ekipa će i sami biti u svečarskom duhu s obzirom da bend slavi 30 godina karijere tokom koje su objavili pregršt rok himni koje publika širom regiona u isti glas peva sa njima na koncertima.

Kako to rade uživo Van Gogh, dvostruki dobitnici MTV nagrade i jedan od istinski velikih rok bendova u regionu, poznato je sad već milionima ljudi koji su ih do danas slušali uživo od Vardara do Triglava. Od objavljivanja prvog albuma 1991. godine, pa do danas, Van Gogh je održao svoju energiju i prepoznatljivi zvuk koji se može ukratko opisati kao čisti rokenrol. Sa svakim novim albumom, njihovoj muzici je dodavan po još jedan sloj, te bend sada nudi zreo i doteran zvuk, pripreman sa pažnjom i težnjom ka perfekciji koja ni u jednom momentu nije otupila njihovu neposrednost.

Beogradski kantautor Marko Louis stiže na Sea Dance sa numerama sa novog albuma pod nazivom „Beskraj“, na kome se nalazi jedanaest sjajnih numera prožetih uticajima balkanske i orijentalne muzike sa primesama džeza, fanka, popa, regea. Upravo je izbacio i spot za pesmu „Euridika“, a njegova saradnja sa sarajevskom grupom Helem nejse, izrodila je letos i jedan od najvažnijih hitova na regionalnoj sceni, pesmu „Kabadahija“.

Krešo Bengalka na budvansku rivijeru donosi splitske priče s ulice, a nakon grupe Kiša metaka s kojima je poharao region, te solo prvenca “Finale”, novi album “Split Zoo” stiže uz hitove “Repetiram”, “Šta ćeš?” i “Nokturno”, kojima je pokazao da je “tvrđi i od samog sebe”. Vojko V, Vojko Fau ili Vojko Vrućina, autor trenutno najboljih hip hop pesama u celom regionu, koje su doživele i veliki komercijalni uspeh s čak više od milion pregleda na YouTube-u, objavio je nedavno debitantsko solo studijsko izdanje na kome se nalaze hitovi poput “Zovi čovika”, „Vojko V je Bah“ i „Ne može“ i veliki regionalni hit “Pasta Italiana” na kojem mu gostuju Krešo Bengalka i ni manje ni više nego najnovija rep zvezda regiona – Tonči Huljić! Dvojicu Splićana ugostiće lično domaćini Sea Dancea, bokeški duo Who See, a ovu udarnu ekipu predvodi jedna je od najzapaženijih reperki na Balkanu Sajsi MC, prepoznatljiva po angažovanim stihovima i direktnom obrađivanju nekih od društvenih fenomena u svojim najvećim hitovima „Mama“, „Nadrkano hodanje“, „Antifa kučke“, „Liz Taylor“ i drugim.

