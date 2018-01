Napreduju radovi na izgradnji Muzičko-Baletske škole

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je radove na izgradnji Muzičke i baletske škole sa koncertnom dvoranom na Bulevaru cara Lazara. Objekat se gradi od savremenih i kvalitetnih materijala, kao što su niskoemisiona stakla na prozorima i staklenim zid-zavesama, ventilisane fasade od fiber cementnih kompozitnih ploča, toplotne pumpe, jer je pri projektovanju i izgradnji osnovni cilj bio stvaranje energetski efikasnog, savremenog i funkcionalnog objekta. Spratnost objekta u delu Baletske škole je Su+P+2, u delu Muzičke škole Su+P+3, dok je u delu koncertne dvorane P+3, a neto površina celokupnog objekta je 12.520 m².

– Izgradnja Muzičko-baletske škole i koncertne dvorane je svakako jedna od najvećih investicija i najvećih projekata za Novi Sad, ne samo u smislu titule „Evropska prestonica kulture“, već i u smislu kapaciteta naših školskih ustanova. Imajući u vidu da su i Baletska i Muzička škola podstanari poslednjih nekoliko godina, a nakon restitucije objekata u kojima se nalaze ove škole, Grad je doneo odluku da izgradi potpuno novu, najmoderniju školu sa svim sadržajima i kapacitetima koji su projektovani za naredne godine, odnosno buduće generacije. Predviđeno je da Muzička škola može da primi 1500 učenika sa 200 profesora, Baletska 600 učenika sa 60 profesora, a po prvi put u Novom Sadu ćemo imati dve koncertne dvorane i to veliku sa 432 mesta i malu, iznad nje, sa oko 150 mesta. Zadovoljan sam kako se radovi odvijaju, s obzirom na to da je bilo i kašnjenja u jednom periodu. Ovo je druga faza koju Grad finansira. Prvu smo finansirali iz budžeta u iznosu od 366 miliona dinara, a ovo je druga u iznosu od 820 miliona dinara i za nju su sva sredstva obezbeđena, a ugovoreni rok je početak novembra 2018. godine. Dakle, do sada smo izdvojili preko milijardu dinara, a čeka nas treća faza procenjene vrednosti oko 700 miliona dinara. Cilj je da već na leto možemo da raspišemo javnu nabavku za treću fazu, kako ne bismo imali prazan hod u izgradnji ove zgrade ukupne bruto površine oko 15000 m2 koja će biti najmodernija u ovom delu Evrope. Učenici, profesori, kao i svi oni koji će koristiti kapacitete škole, imaće najbolje uslove, a verujem da ćemo dočekati godinu titule EPK sa najmodernijom koncertnom dvoranom – rekao je gradonačelnik.

Radovi na izgradnji objekta Muzičke i baletske škole sa koncertnom dvoranom teku po planiranoj dinamici izvođenja u skladu sa utvrđenim dinamičkim planom. Rok za završetak radova druge faze je novembar 2018. godine, a paralelno se izvode radovi na konstrukciji objekta, građevinsko zanatski radovi, deo instalaterskih radova, kao i radovi na izgradnji saobraćajnica. Do kraja januara planiran je kompletan završetak radova na konstrukciji objekta, zidanju fasadnih i pregradnih zidova kao i radovi na postavljanju bravarije. Nakon tih radova, kada je omotač objekta u potpunosti oformljen, izvodiće će se unutrašnji radovi. Nakon toga će se, posle sprovedene javne nabavke i potpisivanja ugovora sa izvođačima treće faze, pristupiti nastavku izvođenja radova. U toj fazi ključni radovi su na postavljanju termoizolacije i fasade objekta, ugradnji potrebne scenske i akustičke opreme, termomašinskim instalacijama kao i završni radovi na saobraćajnicama i parteru. U ovoj fazi je predviđeno kompletno ozelenjavanje i uređenje parcele na kojoj se nalazi objekat škole.