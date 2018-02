Napreduju radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Veterniku

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je radove na izgradnji vodovoda i kanalizacije otpadnih voda sa crpnom stanicom u Ulici Bogdana Čiplića u Veterniku.

– Grad Novi Sad će ove godine na teritoriji MZ „Veternik“ uložiti više od 140 miliona dinara u izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže, i to oko sedam kilometara kanalizacione i 900 metara vodovodne mreže. Mi smo danas obišli radove u delu Veternika oko Ulice Bogdana Čiplića, koji predstavljaju prvu fazu pri kojoj se radi 1500 metara kanalizacije i oko 800 metara vodovodne mreže. Odmah posle sledi druga faza u susednim ulicama, i to oko 2050 metara kanalizacione mreže. Istovremeno, krećemo da radimo kanalizacionu mrežu u slivu Leptirove ulice i u slivu južno od Novosadskog puta. Za prethodnih pet godina, u Veterniku smo izgradili više od deset i po kilometara kanalizacione mrže vrednosti 240 miliona dinara, ali smo svesni da i dalje postoje komunalni problemi. Razgovarajući sa građanima Veternika, čuo sam da se suočavaju i sa drugim problemima, kao što su javni prevoz, rasveta, nedostatak trotoara, ali nisam došao da im ponudim laka rešenja i lažna obećanja. Ono što je sigurno, jeste da ćemo stalno raditi i investirati u sve delove grada ravnomerno i da će nam Veternik sigurno biti u fokusu rešavanja komunalnih problema. Ova godina je posebno značajna za Veterničane, jer ćemo u septembru svi zajedno obeležiti veliki jubilej, a to je sto godina od osnivanja ovog naselja doseljavanjem solunskih dobrovoljaca – rekao je gradonačelnik Vučević i zahvalio se građanima na saradnji sa gradskim upravama, preduzećima i Mesnom zajednicom, kao i na podršci u celokupnom procesu pribavljanja dozvola za radove.

Izvođač „Bulavar company“ počeo je sa radovima 5. februara, a ugovorena izgradnja obuhvata dve faze. Prva faza podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže u ulicama Kralja Petra I, Zuzane Halupove, Veternički breg i Bogdana Čiplića u Veterniku u dužini od 1581,84 m, prečnika 250 mm i izgradnju vodovoda u delovima tih ulica ukupne dužine 890,11 m prečnika 110 mm. Druga faza obuhvata izgradnju kanalizacione mreže u ulicama u sliv Cerske ulice, tj. u ulicama Cerskoj, Popovića Komoraša, Emila Čakre, Proke Jovkića, Pavla Julinca i izgradnju crpne stanice u Cerskoj ulici. Ukupna dužina je 2050 metara, prečnika 250 mm. Radovi vezani za Leptirovu ulicu se tiču izgradnje kanalizacione mreže u dužini od 432,40 metara prečnika 250 mm i izgradnje crpne stanice, a izvođač radova je „Put invest“. Isti izvođač radi na izgradnji kanalizacije otpadnih voda u Veterniku južno od Novosadskog puta, a to podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže u ulicama: Rodina, Lastina, Golubova, Kosova, Sevastopoljska, Kralja Milutina, Srpskih junaka, Paunova, kao i deo uz melioracioni kanal, ukupne dužine 2.940 metara, prečnika 250 mm.