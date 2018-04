Novi investicioni ciklus vredan 500 miliona dinara

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević uručio je danas ugovore u vrednosti do pola milijarde dinara za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i kanalizacije na teritoriji Vojvodine u 2018. godini.

Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo podržana su 44 projekta u 28 vojvođanskih lokalnih samouprava. Za realizaciju projekata Pokrajina je obezbedila 300 miliona dinara, odnosno 60 odsto bespovratnih sredstva, a lokalne samouprave 200 miliona dinara ili 40 odsto sredstva.

Potpredsednik Milićević je izjavio da je dodelom ugovora za projekte čija vrednost premašuje pola milijarde dinara – pokrenut jedan ozbiljan investicioni ciklus.

„Reč je o vrlo značajnim zajedničkim ulaganjima Pokrajine i lokalnih samouprava, koja će doprineti unapređenju kvaliteta života u vojvođanskim opštinama, što nam je svima cilj“, kazao je potpredsednik Milićević.

On je još naglasio da je deo trajnog opredeljenja Pokrajinske vlade da se obezbedi mnogo ravnomerniji razvoj svih delova Vojvodine od onog koji je zatečen pre godinu i po dana.

„Zbog nedostatka takvog pristupa, u dugom nizu godina, Vojvodina je došla dotle da umesto da bude pokretač razvoja cele zemlje – čak 19 njenih opština bude ispod prosečnog stepena razvijenosti u Srbiji“, naveo je Milićević i dodao da Pokrajinska vlada upravo ovim merama menja tu zatečenu situaciju.

U izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini investirano je ukupno 360 miliona dinara, od čega ja Pokrajina obezbedila 250 miliona dinara bespovratnih sredstva. Podržana su 33 projekta, a novac će, između ostalog, biti usmeren za bušenje i opremanje bunara, vodovodne mreže, fabrike vode, pumpne stanice.

Vrednost investicije u izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje otpadnih – fekalnih voda iznosi 140 miliona dinara, od čega je su ulaganja iz pokrajine 50 miliona dinara.

Resorni sekretar mr Vuk Radojević istakao je značaj ovog konkursa koji Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo realizuje preko Godišnjeg programa za ruralni razvoj. Kako je naveo, razvoj sela podrazumeva i ulaganje u komunalnu infrastrukturu, te je zajednički interes da se unapredi i vodovodna i kanalizaciona mreža i to, pre svega, u naseljenim mestima van sedišta lokalne samouprave.

On je izrazio zadovoljstvo što su lokalne samouprave u svojim budzetima iznašle neophodna finansijska sredstva da se projekti zajednički sufinansiraju, i naveo da je učešće Pokrajine za vodne objekte do 70 odsto, a kada je reč o kanalizacionim mrežama do 50 odsto.