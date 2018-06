„Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ na Evropskom samitu o kulturnom nasleđu

„Novi Sad 2021“ jedina je Evropska prestonica kulture koja je pozvana da učestvuje u centralnom godišnjem događaju posvećenom temi kulturnog nasleđa – „Evropskom samitu o kulturnom nasleđu“ (‘European Cultural Heritage Summit’). Samit se održao od 18. do 24. juna u Berlinu i Evropska unija prepoznala ga je kao jedan od najznačajnijih javnih događaja u okviru Evropske godine kulturnog nasleđa.

Direktor Fondacije „Novi Sad 2021“, Nemanja Milenković u okviru Debate o evropskoj politici „Delimo nasleđe – razmenjujemo vrednosti“ (‘European Policy Debate: Sharing Heritage – Sharing Values’) dao je inspirativan uvodni govor u sesiju „Premošćavanje lokalnog i evropskog“ (‘Bridging local and European’). Tom prilikom Milenković je predstavio projekat „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ ukazujući na osnovne vrednosti i uverenja koji su polazne tačke ka ispunjenju misije Fondacije, a to je: kreiranje i prezentovanje programa koji koriste kulturu kao katalizator za razvoj kulturnih kapaciteta grada i doprinose pojačanoj vidljivosti Novog Sada na lokalnoj i međunarodnoj sceni.

Učesnici sesije „Premošćavanje lokalnog i evropskog“, pored Milenkovića, bili su i Lars Amreus (Lars Amréus) generalni direktor Odbora za nacionalno nasleđe, Švedska; Rafal Datkevič (Rafał Dutkiewicz) gradonačelnik Vroclava, Poljska; Markus Leve (Markus Lewe) predsednik Udruženje nemačkih gradova / Gradonačelnik Munstera, Nemačka; Nina Obuljen Koržinek (Nina Obuljen Koržinek) Ministarka kulture, Hrvatska; Oliver Martin (Oliver Martin), predsednik Saveta Međunarodnog centra za proučavanje očuvanja i obnove kulturnih dobara i šef odseka Švajcarske federalne kancelarije za kulturu dok je sesijom predsedavala Beatris Keli (Beatrice Kelly), Nacionalni koordinator za Evropsku godinu kulturnog nasleđa u Irskoj i šef politike i istraživanja Saveta za nasleđe u Irskoj.

Ideja „Evropskog samita o kulturnom nasleđu“ je da angažuje i okupi što raznolikije interesne grupe, donosioce odluka, kulturne menadžere i uključi ih u realizaciju veoma ambicioznog programa u godini Evropskog kulturnog nasleđa. Samitu prisustvuju najviši predstavnici evropskih institucija, država članica i organizacija civilnog društva iz cele Evrope.