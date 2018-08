Novi Sad u taktovima i bojama Brazila

Još samo nekoliko dana ostalo je do početka internacionalnog samba festivala „Dani Brazila“, sada već tradicionalne letnje menifestacije koja se ove godine održava od 10. do 12. avgusta i donosi ritam sambe u Novi Sad! Novosadski samba karneval devetu godinu pruža priliku domaćoj publici da se kroz raznovrstan program, jedinstveno iskustvo i atmosferu upozna sa bogastvom brazilske kulture, umetnosti i sporta.

Festival je prepoznatljiv po živopisnoj završnici festivala – karnevalskoj povorci kroz centar grada sa svim učesnicima festivala koji su prethodna dva dana učestvovali na radionicama kapuere, samba perkusija i samba plesa, pod vođstvom iskusnih predavača iz Srbije i inostranstva.

Nakon što je bio mentor radionica brazilskih udaraljki prve dve godine festivala „Dani Brazila“ i brojnih nastupa po Evropi, Julian Kramper iz Nemačke – Mestre Macarrao – ponovo dolazi u Srbiju kako bi svoje znanje i iskustvo preneo naprednim polaznicima radionica samba perkusija. Pod vođstvom mestre Steen-a iz Danske, decu i odrasle očekuju dinamični treninzi na kojima će probati različite aspekte kapuere: borilački, muzički i akrobatski, ali i različite stilove i druge igre povezane sa ovom veštinom i brazilskom kulturom. Sa velikim zadovoljstvom ćemo i ove godine biti domaćini karnevalskoj muzi Mayra Almén koja će biti mentor polaznicima radionica samba plesa – pa oni koji su naučili vrele ritmove na radionicama plesa prošle godine sa Mayrom, imaju priliku da ih ove godine još bolje usavrše, a početnici da se upuste u avanturu zvanu samba!

Radionice se održavaju na atraktivnim novosadskim lokacijama – Petrovaradinskoj tvrđavi, gradskoj plaži Štrand i plesnom studiju Alegro u centru grada, te dodatno doprinose letnjoj festivalskoj atmosferi.

Ukoliko ste ljubitelj muzike, energičnog ritma i druženja u pozitivnoj atmosferi, a avanturista da probate nešto novo, festival Dani Brazila je sjajna prilika da posetite i besplatne radionice za apsolutne početnike i iskusite grupno sviranje brazislkih prekusija ili kapueru! Domaći predavači biće mentori za sve polaznike početnike, a nadamo se da će prvo festivalsko iskustvo biti samo početak za one koji žele dalje da istražuju lepote tradicionalnih brazilskih disciplina.

Osim druženja i razmene iskustva tokom dana, žurka u letnjim ritmovima u subotu na Petrovaradinskoj tvrđavi dodatno će zagrejati posetioce festivala i pripremiti ih za veliku završnicu festivala u nedelju od 19h – tradicionalnu karnevalsku povorku svih učesnika radionica samba perkusija, samba plesa i kapuerista! U ritmu sambe, zajednički defile kroz centar grada dočaraće deo atmosfere najpoznatijeg događaja u Riju, a sve posetioce pozivamo da se maskiraju i pridruže letnjoj avanturi u duhu Brazila.

Satnicu i detaljnije informacije o programu, prijavama na radionice, kotizacijama i predavačima, kao i besplatnim radionicama za početnike, možete naći na FB strani i sajtu festivala www.danibrazila.org.

Čeka nas tri dana u ritmu i bojama sambe, pozitivne energije, brazilskog duha, radosti i smeha!

Realizaciju ovogodišnjih Dana Brazila finansijski su podržali Ambasada Brazila u Beogradu, Grad Novi Sad – gradska uprava za kulturu i kompanija Veletabak, uz partnersku podršku Turističke organizacije Novog Sada, Gradskog zelenila i plesne škole “Allegro” u Novom Sadu.

Manifestaciju Dani Brazila organizuje Udruženje građana “Artkor” u saradnji sa Udruženjem poštovalaca brazilske muzike i kulture „Sambansa“ i Sportskim udruženjem “Capoeira Senzala” iz Novog Sada.