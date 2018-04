Novi Sad: Zajednički zadatak je da oživimo selo i zadrugarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, još prilikom projektovanja budzeta za 2017. godinu, posebno je prepoznao zemljoradničke zadruge kao potencijalne korisnike bespovratnih finansijskih sredstava. A ono što smo na početku mandata stavili za prioritet, jeste saradnja sa zadružnim sektorom“, istakao je Vuk Radojević na današnjem sastanku u Novom Sadu posvećenom unapređenju ekonomskog položaja zemljoradničkih zadruga kroz programe podrške razvoju zadrugarstva u Srbiji.

Radojević je pred početak ovog sastanka u Zadružnom savezu Vojvodine, kojem je prisustvovao i ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća Milan Krkobabić, predstavnici pokrajine, struke, zadružnih saveza, Univerziteta u Novom Sadu, istakao da zajednički zadatak svih koji su uključeni u poljoprivredu jeste da doprinesu „da se oživi selo i da se oživi zadrugarstvo.“

On je naglasio da oživljavanja zadrugarstva u 2017, predstavlja rezultat sinhronizovanih aktivnosti između Republičke i Pokrajinske vlade. Kako je istakao, posle dugog niza godina, nije da se samo govori o značaju udruživanja i značaju opstanka kroz udruživanje srednjih i malih poljoprivrednika u zadruge, čemu u prilog ide i novi zakon o zadrugama, već zajedničkim delovanjem sada imamo i konkretna finansijska sredstva na raspolaganju za podsticaje u ovoj oblasti.

Radojević je istakao da će se sa podsticajima u razvoj zadrugarstva nastaviti i u 2018. godini. Resorni sekretarijat će zajedno sa Zadružnim savezom Vojvodine i Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje organizovati edukacije u srednjim poljoprivrednim školama u Vojvodini. On je naveo da je bitno mladima ukazati na značaj bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, na značaj zadrugarstva i istovremeno da se upoznaju sa subvencijama koja su im na raspolaganju od strane države, startap programima, kao i sa mogućnostima u okviru IPARD fondova. Reč je o podizanju nivoa svesti da je udruživanje najbolji način da osnaže i ukrupne svoje interese na tržištu.

Ministar Krkobabić izjavio je da je Zadružni savez Vojvodine pravo mesto za razgovor o obnovi zadrugarstva, da najkompetentniji predstavnici struke, države, pokrajine, zadružnih saveza, na čelu sa akademikom Draganom Škorićem, „pod lupu“ stavi program koji podrazumeva odobravanje 825 miliona dinara za osnivanje novih i pospešivanje rada postojećih zadruga, koji će biti predložen Vladi Srbije, a nakon usvajanja sledi javni poziv.

„Ideja je da to bude 60 do 70 zadruga, što novih što postojećih, s tim što je tema današnjeg skupa formiranje tzv. složenih zadruga. Mi smo spremni, da izdvajamo oko 2,5 miliona evra za formiranje pet složenih zadruga. Spremni smo da u te, složene zadruge, uložimo bespovratna sredstva u iznosu do pola miliona evra. Videćemo u kojim to delovima Srbije imamo „zdrave“ zadruge koje su sposobne da formiraju jednu složenu zadrugu. Očekujem da ćemo na teritoriji Vojvodine formiramo najmanje jednu složenu zadrugu“, izjavio je Krkobabić.