NS: Blizu 4000 manje nezaposlenih u odnosu na prethodnu godinu

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević uručili su Ugovore o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji odobrene subvencije za samozapošljavanje žena. Bespovratnu subvenciju u rasponu od 150 000 do 280 000 dinara je, na osnovu Javnog poziva za žene sa teritorije Grada Novog Sada objavljenog u maju ove godine, dobilo 50 žena sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Gradska uprava za privredu je 2016. godine prvi put odobrila subvencije za samozapošljavanje žena i tada je za tu namenu izdvojeno pet miliona dinara, dok je 2017. godine izdvojeno duplo više sredstava – deset miliona dinara.

– Prilikom obeležavanja Međunarodnog dana žena, obično kažemo da svaki dan treba da bude 8. mart za žene. Današnji dan u Novom Sadu bi mogao da bude primer takve prakse i pristupa. Potpisali smo ugovore sa pedeset žena preduzetnica čime su one dobile sredstva za početak privatnog biznisa, a važno je istaći da se ne radi o kreditima ili pozajmicama, već da su u pitanju bespovratna sredstva koje Grad daje sugrađankama za početak posla. Siguran sam da će nam ove sjajne dame pomoći svojim uspešnim poslovanjem da punimo budžet i da smanjimo nezaposlenost time što će one zapošljavati još naših sugrađana. Nadam se da će ih biti još više sledeće godine i da će konkurisati kod Gradske uprave za privredu za otvaranje novih radnih mesta. Novi Sad je u avgustu 2017. imao 3770 manje nezaposlenih u odnosu na isti mesec 2016. godine, od čega su 2000 žene. To je konkretan rezutat naše politike i onoga za šta se kao Grad zalažemo – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i istakao da su sve žene dobile sredstva zahvaljujući svom umeću, kvalitetu aplikacije i biznis plana i poželeo im, ne samo da se održe na tržištu već i da narave iskorak i prevaziđu i svoje najviše ciljeve.

Na Javni poziv se prijavilo 80 žena sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a obaveza lica koja su dobila subvenciju, njih ukupno 50, je da obavljaju delatnost 12 meseci i da za to vreme redovno uplaćuju poreze i doprinose. Registrovane delatnosti su frizeri, kozmetičari, advokati, stomatolozi, administartivne i proizvodne delatnosti, trgovinske radnje kao i po jedan pedijatar, prevodilac, proizvodnja TV programa, arhitekta, hostel, ugostiteljska radnja, antikvarnica i igraonica i dr.

Direktorka novosadske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Tatjana Vidović rekla je da je u 2017. godini u Novom Sadu smanjena nezaposlenost za 17.5 %, da Grad Novi Sad izdvaja najveća sredstva za mere zapošljavanja od svih lokalnih samouprava i zahvalila se gradonačelniku na svemu što radi na poboljšavanju uslova za zapošljavanje što više ljudi.