Obaveštenje Gradske uprave Grada Subotice o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Grad Subotica

GRADSKA UPRAVA

Broj: IV-00-208-114/2018

Dana: 17.08.2018.

24000 Subotica

Trg slobode 1

Tel. (024) 626-964

MUD/TJK

Gradska uprava Grada Subotice shodno članu 29. stav 1., 2. ,3., članu 31., 32., 33. i članu 35. stav 1., 2., 5. i 6. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009 i 20/2014 Odluka US, 55/2014 i 47/2018), Odluci o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 63/2018), Rešenju o privremenom zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalne manjine broj 208-00-01/2018-27/01 od 15. avgusta 2018. godine, Uputstvu za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 89 od 26. avgusta, 115 od 24. oktobra 2014. , 53 od 11. jula 2018. godine), članu 10. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/2000 … i 104/2009), članu 3., 5. i 7. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, br. 61/2018) i članu 33. stav 1. Odluke o Gradskoj upravi Grada Subotice („Sl. list Grada Subotica“, broj 18/2017- prečišćen tekst i 30/2017) donosi sledeće:

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se svi punoletni poslovno sposobni državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotice, kao i sva punoletna poslovno sposobna interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Grada Subotice, upisana u deo posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina, da je Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo Odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će se održati dana 04. novembra 2018. godine.

Shodno Rešenju o privremenom zaključenju posebnog biračkog spiska nacionalne manjine zaključenom dana 15. avgusta 2018. godine u 24,00 časa na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se:

 15 članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine;

 15 članova Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine;

 35 članova Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine;

 19 članova Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine;

 19 članova Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine;

 23 člana Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine;

 15 članova Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine;

 15 članova Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine;

 35 članova Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine;

 15 članova Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine;

 15 članova Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine;

 35 članova Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine;

 23 člana Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine;

 19 članova Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine;

 29 članova Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine;

 15 članova Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine;

 15 članova Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine;

 15 članova Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine.

Na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se:

– 23 člana Nacionnalnog saveta makedonske nacionalne manjine;

– 15 članova Nacionnalnog saveta ruske nacionalne manjine;

– 23 člana Nacionnalnog saveta crnogorske nacionalne manjine;

– 29 članova Nacionnalnog saveta hrvatske nacionalne manjine.

Nakon privremenog zaključenja posebnog biračkog spiska, upis i promene u istom vrše se od narednog dana tj. od 16. avgusta 2018. godine.

U skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i članom 3. stav 1. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, br. 61/2018) upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi Gradskoj upravi Grada Subotice prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

U skladu sa članom 5. stav 1. navedenog Pravilnika brisanje iz posebnog biračkog spiska vrši se po službenoj dužnosti ili na osnovu zahteva za brisanje koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi Gradskoj upravi Grada Subotice prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

U skladu sa članom 7. navedenog Pravilnika pravo na uvid u poseban birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine u cilju provere ličnih podataka upisanih u poseban birački spisak po mestu prebivališta, odnosno boravišta za interno raseljena lica u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Gradska uprava koja je nadležna za ažuriranje dela posebnog biračkog spiska određene nacionalne manjine, vrši upis birača koji nisu upisani u poseban birački spisak, kao i promenu podataka u istom, sve do njegovog zaključenja, odnosno najkasnije 15 dana pre dana održavanja izbora tj. 19. oktobra 2018. godine u 24:00 časa.

Od zaključenja posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina pa do 72 časa pre dana održavanja izbora tj. 31. oktobra 2018. godine, upis birača koji nisu upisani u birački spisak i promene u istom vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Uvid u deo posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina kao i upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke možete izvršiti svakog radnog dana u Službi za opštu upravu i zajedničke poslove u okviru Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Subotice – objekat Gradske kuće, Trg Slobode broj 1, II sprat, soba 215 u periodu od 07:00 do 15:00 časova i subotom od 08:00 do 12:00 časova, kao i u Mesnim kancelarijama prema sledećem radnom vremenu istih i to:

MESNA KANCELARIJA BAJMOK – za naseljena mesta Bajmok i Mišićevo

utorak, sreda i petak od 07:00 do 15:00 časova

MESNA KANCELARIJA ČANTAVIR – za naseljena mesta Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo

sreda i petak od 07:00 do 15:00 časova

MESNA KANCELARIJA PALIĆ – za naseljena mesta Palić, Šupljak, Hajdukovo i Bački Vinogradi

svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova

MESNA KANCELARIJA TAVANKUT – za naseljena mesta Donji Tavankut, Gornji Tavankut i Ljutovo

ponedeljak i četvrtak od 07:00 do 15:00 časova

MESNA KANCELARIJA STARI ŽEDNIK – za naseljena mesta Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin

utorak i četvrtak od 07:00 do 15:00 časova

Lica koja će steći punoletstvo zaključno sa 04. novembrom 2018. godine, a nisu upisana u poseban birački spisak nacionalnih manjina, mogu ostvariti svoje izborno pravo ukoliko do 19. oktobra 2018. godine tj. do zaključenja posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina izvrše upis u deo jedinstvenog biračkog spiska za Grad Suboticu. Nakon zaključenja posebnog biračkog spiska Gradska uprava Grada Subotice zahteve za upis promena u isti, sa prilozima, dostavlja elektronskim putem nadležnom Ministarstu bez odlaganja.

Uvid u poseban birački spisak u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Ovlašćeni predstavnici nosilaca potvrđenih izbornih lista imaju pravo uvida u poseban birački spisak, kao i uvida u službenu dokumentaciju na osnovu koje organ nadležan za vođenje posebnog biračkog spiska vrši upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke biračkog spiska, u skladu sa zakonom.

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

Marija Ušumović Davčik, master pravnik s.r.