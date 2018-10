OBAVEŠTENjE O POČETKU GREJNE SEZONE 2018/2019. GODINE

I BROJEVIMA TELEFONA KORISNIČKOG CENTRA

Prema Odluci o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada, stekli su se uslovi za početak grejne sezone, te je Novosadska toplana, nakon uspešno završenih toplih proba, otpočela grejnu sezonu 2018/2019. godine danas, 5. oktobra 2018. godine.

Tokom grejne sezone korisnici mogu podneti reklamacije Korisničkom centru na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode, pozivom na besplatni broj 0800-100-021 i pozivanjem brojeva 423-712 i 420-853, svakog dana od 6 do 22 časa, ili doći lično u prostorije Korisničkog centra u Ulici Vladimira Nikolića broj 1, radnim danima od 7 do 20 časova i subotom od 8 do 13 časova.

Na početku grejne sezone, korisnici treba da obrate pažnju na ispravnost i funkcionalnost kućnih instalacija, te da se u slučaju curenja na istim obrate Novosadskoj toplani na broj telefona 4881-105, koji im je zbog hitnosti intervencije na raspolaganju 24 sata i isključivo služi za tu vrstu prijave.