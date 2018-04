Obeležen Dan sećanja na deportaciju novosadskih Jevreja 1944. godine

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je komemorativnom programu povodom 74. godišnjice deportacije novosadskih Jevreja u zloglasne logore, a najviše u Aušvic. Komemorativni program organizovala je Jevrejska opština Novi Sad, a tom prilikom, prisutnima su se obratili Vrhovni rabin Srbije Isak Asiel, kao i predsednik Jevrejske opštine Novi Sad Mirko Adam.

– 26. april 1944. godine je svakako jedan od najtužnijih i najsramnijih datuma u novijoj istoriji našeg grada. Ono što posebno užasava, jeste činjenica da iako se znalo da se približava kraj rata, da je sloboda na korak od Novog Sada i da će nacistički režim biti poražen, jer su savezničke vojske nezadrživo nadiru ka srcu nacističkog režima i sa istoka i sa zapada, ipak se nije zaustavila ta mašinerija smrti sa genocidnom željom da se izbrišu svi oni koji nisu bili podobni. Nažalost, tog dana pre 74 godine takva sudbina zadesila je naše sugrađane Jevreje koji su, praktično, svedeni na jedan minorni broj u Novom Sadu. Jedna snažna jevrejska zajednica koja je postojala u gradu pre Drugog svetskog rata, gotovo je svedena na to da više ne postoji. Mi to ne smemo da zaboravimo, ne samo radi istorijskih činjenica, već zbog budućnosti, da se takve stvari nikada ne ponove. Ohrabren sam što vidim danas ovde dosta mladog sveta, jer to znači da oni shvataju ozbiljnost takvih stvari, odnosno da uvek postoji potencijalna opasnost da se nešto takvo može desiti i u ovim modernim vremenima. Srpski narod je isto stradalni narod kao i jevrejski i saoseća sa bolom koji su Jevreji pretrpeli tokom Drugog svetskog rata. Mi ovde odajemo dužno poštovanje i ne želimo nikada da vidimo, ni u Srbiji, ni u drugim državama, sličnu scenu onoj sa nedavnog obeležavanja Dana sećanja na žrtve u Jasenovcu, koja je bila sramna i skandalozna – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Vence su na spomen-tablu u dvorištu Sinagoge položili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragana Milošević, predsednik Jevrejske opštine Novi Sad Mirko Adam, kao i predstavnici drugih jevrejskih opština.

Dan sećanja na deportaciju novosadskih Jevreja aprila 1944. godine, obeležava se svakog 26. aprila. Krajem aprila 1944. godine, nakon preuzimanja vlasti u Mađarskoj, nacisti su pokrenuli akciju likvidacije celokupne populacije Jevreja u područjima pod kontrolom Mađarske i za nekoliko nedelja u Aušvicu i drugim logorima je ubijeno više stotina hiljada Jevreja. Iz Novog Sada je deportovano 1 900 Jevreja, a kraj rata je dočekalo samo njih 300.

Novi Sad, 26. april 2018. godineOBELEŽEN DAN SEĆANjA NA DEPORTACIJU NOVOSADSKIH JEVREJA APRILA 1944. GODINE

