Obeležen Dan studenata

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević čestitao je danas Dan studenata i poručio da Srbija unapređuje i poboljšava svoj obrazovni sistem na svim nivoima, počev od predškolskog do visokog obrazovanja. …

Gledamo da školujemo ljude za ono što je potrebno Srbiji, kako bi ostali u Srbiji i u njoj radili uspešno. Idemo ka novim tehnologijama i da povežemo studente sa poslodavcima. Ako to uradimo više će vas ostati u zemlji. Tako da nam je taj cilj prioritetan“, rekao je Šarčević u Domu Narodne Skupštine na Svečanoj akademiji povodom Dana studenata.On je naveo i da su u pripremi i novi zakoni u oblasti nauke, kao i zakon o finansiranju visokog obrazovanja koji će doprineti, između ostalog, i da školovanje bude jeftinije.

Prema njegovim rečima, veoma je važno da se promeni i Zakon o učeničkom i studentskom standardu, kako bi se omogućilo stipendiranje školovanja za deficitarna zanimanja.

„Mislim da će srpsko obrazovanje biti kvalitetnije nego do sada“, kazao je Šarčević, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Predsednik Studentske konferencije akademije strukovnih studija Nemanja Srejić rekao je da neophodna „evolucija obrazovnog sistema“ koja će se sprovoditi postepeno i prilagođavati izazovima savremenog života.

Naša misija je da Srbiju učinimo zemljom znanja, postepenim malim ali upornim koracima da zajedno transformišemo naše obrazovanje“, kazao je on čestitajući kolegama Dan studenata.

Učesnicima skupa obratio se i potpredsednik Narodne skupštine Vladimir Marinković. Akademiji su prisustvovali i predstavnici Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i studenti. Kao znak solidarnosti, u kampusu Novosadskog univerziteta, takođe je organizovan program, na kome su se predstavile studentske organizacije.