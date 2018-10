Obeleženo 70 godina rada kompanije „Sloboda“ Čačak

Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je danas svečanom obeležavanju jubileja kompanije „Sloboda“ Čačak – 70 godina rada, u čačanskom Domu kulture.

Kako je istakao ministar odbrane, kompanija „Sloboda“ je svakako jedan od strateških preduzeća, kada je reč o odbrambenoj industriji Srbije.

– Ona postiže izuzetne rezultate i želim da čestitam generalnom direktoru Stefanoviću i svim zaposlenima na rezultatima koje su ostvarili u poslednjih nekoliko godina, ali isto tako i da izrazim očekivanje da će nastaviti i da će neprekidno insistirati na tome da kupuju novu tehnologiju. Stalno ovladavaju novim procesima proizvodnje i novim proizvodima, jer to je jedini način da ostanemo konkurentni na svetskom tržištu, rekao je ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, Vlada Republike Srbije će nastaviti politiku Aleksandra Vučića koju je vodio kada je bio predsednik Vlade, a to znači da nećemo izgubiti kontrolu nad odbrambenom industrijom, da ćemo uvek sačuvati naš konrolni paket, ali da ćemo omogućiti dalja ulaganja i državnog i privatnog investitora.

– To sigurno može da raduje i radnike „Slobode“, imaćemo više radnih mesta i više posla. Prvi i osnovni zadatak „Slobode“, ali isto tako i čitave odbrambene industrije Srbije, jeste da opremaju i naoružavaju našu vojsku. Naša vojska mora da bude sigurna i pouzdana u kvalitet proizvoda, u znanje inženjera, da ćemo uvek po nižim cenama nego na tržištu dobiti proizvod najboljeg kvaliteta. To je suština poslovanja odbrambene industrije Srbije i želim da zahvalim svim radnicima kompanije „Sloboda“ što nam to i omogućavaju, zaključio je ministar Vulin.

Generalni direktor kompanije „Sloboda“ Zoran Stefanović zahvalio je Vladi Srbije koja je uložila 43 miliona evra u namensku industriju, jer je prepoznala njen značaj.

– Uz sopstvena sredstva i pomoć Vlade investiraćemo u proširenje i optimizaciju postojećih kapaciteta za proizvodnju municije srednjih i velikih kalibara. Investiciona ulaganja obezbediće otvaranje novih radnih mesta, što je veoma značajno za Kompaniju, lokalnu samoupravu i Republiku Srbiju. Cilj je da u narednim godinama povećamo proizvodnju i time ostvarimo pozitivne ekonomske efekte koji će doneti veću dobit i poboljšanje standarda zaposlenih, rekao je Stefanović.

Povodom današnjeg jubileja, ministar Vulin je uručio Plaketu Ministarstva odbrane generalnom direktoru kompanije „Sloboda“ Čačak Zoranu Stefanoviću i kompaniji, a Stefanović je uručio zahvalnice sa plaketama Ministarstvu odbrane i institucijama i preduzećima sa kojima kompanija ima dugu i uspešnu saradnju, kao i zaposlenima s najdužim stažom i nedavno penzionisanim radnicima.Na današnjoj svečanosti prikazan je i film o 70 godina rada i postojanja kompanije „Sloboda“.