Obuke se za najtraženija zanimanja na tržištu rada u IT sektoru

Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje atraktivne obuke koje će vam obezbediti neophodna znanja i veštine za rad u IT sektoru: Java programiranje, izrada veb-aplikacija, PHP i .Net programiranje… Ovo su samo neki od programa koje smo obezbedili za svoje korisnike kako bi lakše našli posao.

Dobro je poznato da budućnost pripada IT sektoru i da IT stučnjaci imaju najviše mogućnosti za zapošljavanje na tržištu rada u Srbiji, ali i širom sveta.

Nacionalna služba za zapošljavanje je svoje programe obuka uskladila sa potrebama tržišta rada. U planu je izvođenje specijalističkih informatičkih obuka u 10 gradova širom Srbije, u koje će, u okviru prvog ciklusa koji počinje u septembru, biti uključeno 775 polaznika.

Prijave će biti otvorene na sajtu: www.itobuke.rs, od 9. do 22. jula 2018. Uslov je da su kandidati na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, da imaju najmanje završenu srednju četvorogodišnju školu, sklonosti za informatičko programiranje, da poznaju rad na računaru i engleski jezik najmanje na A2 nivou.

Za više informacija obratite se svom savetniku za zapošljavanje ili pratite sajt www.nsz.gov.rs, gde ćete redovno dobijati sve informacije o ovom programu.

Na putu vašeg profesionalnog razvoja imamo zajednički cilj – brže i lakše zapošljavanje!