Obustavljen pa normalizovan saobraćaj, blokade još po negde

Saobraćaj je danas bio obustavljen na nekoliko putnih pravaca u Srbiji zbog cene goriva i sada je normalizovan, dok blokada na nekim putnim pravcima još uvek traje.

Saobraćaj je bio obustavljen na Zrenjaninskom putu, skretanje ka Borči, na deonici Bela Crkva – Kovin na izlazu iz Bele Crkve, Kragujevac – Kraljevo, u mestu Gruža i Mali Zvornik – Rogačica, u Ljuboviji, a u međuvremenu je normalizovan.

Saobraćaj je još uvek blokiran na raskrsnici (Rumska malta) Sremska Mitrovica – Šabac, Sremska Mitrovica – Drenovac, na pružnom prelazu – Lička rampa (samo drumski saobraćaj), Smederevo – Kovin, Ruma – Šabac, most kod Šapca, navodi se u saopštenju JP „Putevi Srbije“.

Cena goriva je pitanje o kojem uvek može da se razgovara civilizovano, a nikako razlog da se ometa saobraćaj, izjavio je danas ministar energetike Aleksandar Antić.“Motivi za ovaj protest definitivno nisu socijalni već politički i ovakav protest predstavlja svojevrstan teror prema ogromnoj većini naših sugrađana, koji su u kolonama – ometeni da odu na posao ili da se vrate svojoj porodici“, rekao je ministar Antić, koji je potpresednik SPS-a.Prema njegovim rečima, blokiranje prometnih saobraćajnica nije način da se iskaže nezadovoljstvo po bilo kom pitanju, a uz to je i nezakonito, saopštilo je to ministarstvo.Antić je naglasio da cena goriva ne može biti razlog da se ometa saobraćaj, sloboda kretanja i naročito prolaz hitnim službama koje pomažu našim sugrađanima u nevolji.“Vlada Srbije i njeni nadležni organi uvek su bili spremni da potpuno kompetentno i dobronamerno razgovaraju sa svim zainteresovanim stranama o svakom društvenom pitanju“.Ističe da ovde to nije slučaj i da je reč o čisto „političkom protestu političke manjine, bez podrške u narodu, koja zloupotrebljava pravo na protest tako što ometa slobodu kretanja građanima, a to je u demokratiji nedopustivo“.To je i odraz političke nemoći da se argumentima, ako ih ima, pokrene diskusija o svakom otvorenom pitanju, dodao je Antić.