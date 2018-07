Očekivanja štrokera srpskih čamaca od nastupa u Poznanju

PRED SVETSKO PRVENSTVO ZA SENIORE DO 23 GODINE (POZNANJ, 25-29. JUL 2018)

Srpski muški i ženski dubl skulovi, Vukašin Pivač, Dušan Slavnić, odnosno Ljiljana Jošić, Milica Slijepčević otputovali na Svetsko prvenstvo za seniore do 23 godine. – Dušan Slavnić: Odlučni smo u nameri da u Poljskoj ostvarimo dobar plasman. – Milica Slijepčević: Sa nestrpljenjem očekujemo start šampionata

U ponedeljak, rano ujutru, srpska reprezentacija koju čine muški i ženski dubl skulovi, Vukašin Pivač, Dušan Slavnić, odnosno Ljiljana Jošić, Milica Slijepčević otputovala je u Poznanj u kojem u sredu, 25. jula 2018, počinje Svetsko prvenstvo za seniore do 23 godine i na kojem će do nedelje učestvovati 888 takmičara i takmičarki iz 55 zemalja. Štrokeri srpskih posada i iskusniji članovi oba čamca pred odlazak u Poljsku izneli su svoja očekivanja od nastupa na planetarnom šampionatu. Slavnić, kome je ovo drugo učešće na svetskim prvenstvima za mlađe seniore (učestvovao 2016. u Roterdamu i osvojio 13. mesto u četvercu) poručio je da je muški dubl skul odlično radio i da maksimalno spremno dočekuje start takmičenja.

– Ne volim da bilo šta prognoziram tim pre što nas u Pozanju, od ukupno 18 prijavljenih čamaca, očekuje mnogo vrhunskih posada. Između ostalog tu su prošlogodišnji svetski viceprvaci za mlađe seniore, Francuzi Kvekere i Kvemene, osvajači osmog mesta na ovogodišnjem Svetskom kupu u Lucernu, Holanđani Tvelar i Adema, Italijani Fiume i Katameo, koji su na Svetskom kupu u Lincu bili bolji od naših Đerića i Marjanovića, prošlogodišnji finalisti šampionata za mlađe seniore i osvajači evropske brone u ovom uzrastu, Slovenci Krebs i Aljančić… Biće izuzetno gusto i teško da bi se stiglo do A finala, a, uprsko tome, odlučni smo u nameri da od početka krenemo maksimalno oštro sa ciljem da ostvarimo dobar plasman – istakao je Slavnić, pohvalivši tri godine mlađeg parnera iz čamca – Vukašin i ja smo se odlično uklopili od prvog sedanja u čamac. Radi se o jednom ozbiljnom i profesionalnom sportisti, koji ima odlično iskustvo na međunaronoj sceni iz juniorskih dana. Smatram da je pred njim tek vreme napretka i da ima kvalitet da ostvari dobre rezultate u konkurenciji mlađih seniora, kao i njegov stariji brat Viktor koji je na planetarnim šampionatima za seniore do 23 godine osvojio tri bronze i zlato.

Slavnić, koji je u 2017. veslao u skifu, od naredne godine prelazi u uzrasnu kategoriju seniora A. Tim povodom kaže da će mu to biti samo motiv više da na svom poslednjem svetskom prvenstvu za mlađe seniore pruži još bolja izdanja.

Štoker ženskog dubl skula Milica Slijepčević “podvukla” je da su Jošićeva i ona značajno napredovale od prošle godine, posebno na polju fizičke spreme, i da sa nestrpljenjem očekuje početak takmičenja.

– Celu prošlu sezonu smo provele u dvojcu, a u rimen disciplinama mahom treniramo i na Univerzitetu Teksas u Americi. Iako je bila ideja na u Poznanju nastupimo u ovoj disciplini i sticajem okolnosti smo sele u dubl skul, što se na kraju pokazalo kao još bolja opcija. Čamac ide brzo i silno smo motivisane da u Poljskoj pokažemo svoja najbolja izdanja. U dubl skulu je prijavljen čak 21 čamac, a lista favorita za odličja nema sumnje biće podugačka, tim pre što nastupa veliki broj vrhunskih veslačica. U grčkoj posadi vesla Sofija Asoumanaki, koja je osvojila četvrto mesto u dubl skulu na Igrama u Riju 2016, u sastavu čamaca Velike Britanije i Italije veslaju i devojke sa Vašingtona, koji je godinama među najuspešnijim u Americi… – kazala je Slijepčevićeva i dodala – Završne pripreme za Poznanj smo u stalnoj komunikaciji sa našim trenerom iz Teksasa Dejvom O’Nilom odradile u Čurugu uz veliku pomoć Radivoja Mijatova. O’Nil će nam se priključiti u Poljskoj i na licu mesta ćemo napraviti plan i taktiku za trke.

Žreb kvalifikacionih grupa na Svetskom prvenstvu za seniore do 23 godine biće održan u utorak, 24. jula. Srpski čamci kvalifikacije će veslati dva dana kasnije, tj. u četvrtak, 26. jula. repesaži u dubl skulu na programu su u petak, polufinala, C i D finala u subotu, a A i B finala u nedelju.