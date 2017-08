Održan prijem đaka prvaka u OŠ „Dušan Radović“

Na priredbi povodom početka školske godine i prijema prvaka u Osnovnoj školi „Dušan Radović“ uručeni su i poklon-paketi kompanije „Univerexport“, koja je i ove godine obezbedila poklone za sve đake koji kreću u prvi razred na teritoriji Novog Sada. Tom događaju prisustvovali su i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vesna Nedeljković.

– Početak školske godine je jedan od najuzbudljivijih dana za prvake, njihove roditelje i učitelje koji primaju novu generaciju, a svakako svečarski dan za celu državu. Odabrali smo ovu školu jer je u nju upisano najviše dece u prvi razred i to 253. Raduje me što kompanija „Univerexport“ ponovo podržava sve prvake u Novom Sadu, a na taj način pokazuje društvenu odgovornost prema gradu u kojem je osnovana. Najlepša vest je da će Novi Sad imati 4068 upisanih prvaka, što je za 300 dece više nego prošle godine. To pokazuje da grad raste i drago mi je što imamo potrebu da proširujemo kapacitete – naglasio je gradonačelnik Vučević i dodao da je Grad obezbedio za sve đake “Prvaricu“, kao i ostale vidove podrške kao što su povlastice u javnom prevozu, ishrani i boravku u obrazovnim ustanovama za pojedine kategorije.

– Danas smo na pravom mestu, u gradu koji širi kapacitete u školama, a prijem nove generacije učenika je najlepši trenutak za svakog prosvetnog radnika. Zahvaljujem se u ime Ministarstva gradonačelniku na dobrom radu uprave i Fondaciji „Univerexport“ na divnoj akciji koju su posvetili novosadskim prvacima – izjavila je pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vesna Nedeljković.

Predstavnica kompanije „Univerexport“ Olivera Ćirković izjavila je da ta kompanija u kontinuitetu podržava lokalnu zajednicu, kao i da je osnovana posebna Fondacija koja se bavi isključivo projektima u oblastima obrazovanja i sporta, a ciljna grupa su deca.