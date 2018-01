Održan prijem za gradonačelnika Noriča

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je gradonačelnika pobratimskog grada Noriča Dejvida Fulmana i tom prilikom poželeo mu srdačnu dobrodošlicu u Novi Sad.

Povelja o bratimljenju između dva grada potpisana je još 1989. godine, a potpisali su je upravo Dejvid Fulman i ondašnji predsednik Skupštine Grada Novog Sada Vlada Popović, a 2001. godine, u Noriču je izgrađen most prijateljstva pod nazivom “Novi Sad“, i to po uzoru na novosadski Most slobode.

Gradonačelnici su ocenili da je saradnja tokom 29 godina bila veoma dobra, ali da uvek ima prilike za dalje razvijanje pobratimskih odnosa u oblastima privrede, obrazovanja, kulture i sporta.

Zvaničnici su takođe spomenuli važnu ulogu počasnih građana Novog Sada, Noričana Pitera i pokojne Dajane Bekli, koji su realizovali brojne humanitarne akcije u Novom Sadu i doprineli dobrim odnosima dva grada.

Gradonačelnik Noriča čestitao je gradonačelniku i Novosađanima predstojeći 270. rođendan Novog Sada, ali i osvajanje važnih titula Evropske prestonice kulture i Omladinske prestonice Evrope.

Sagovornici su se složili da takav status Novog Sada otvara nove mogućnosti za realizaciju zajedničkih poduhvata pobratimskih gradova.

Sastanku su prisustvovali i predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović kao i član Gradskog veća Noriča Alen Voters i počasni građanin Novog Sada Piter Bekli.