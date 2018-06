Održan prijem za organizatore i učesnike “Zmajevih dečjih igara“

Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić primio je učesnike i organizatore 61. junskih programa “Zmajevih dečjih igara“ koji će i ove godine od 4. do 10. juna okupiti više hiljada učesnika u preko sto raznovrsnih, interaktivnih programa.

– Početak juna u našem gradu uvek je prepoznatljiv po tome što je posvećen kulturi, umetnosti i našim najmlađim sugrađanima, i to zbog Festivala koji nosi ime jednog od naših najznačajnijih stvaralaca za decu. Festival je na ponos svim Novosađanima, i dobar povod deci i odraslima iz drugih mesta da posete Novi Sad. Program manifestacije je uvek koncipiran tako da zadovolji brojne kulturno umetničke i društvene aspekte života, i mnogo doprinosi razvoju mladih i popularisanju pomenutih sadržaja među njima. Grad to prepoznaje i kontinuirano pruža podršku organizatorima, jer nam je cilj zajednički, a to je promocija kulture, i razvijanje jezika kojim se ona obraća deci. Siguran sam da će interaktivni sadržaji i ovoga puta probuditi radoznalost i želju za učenjem i kreacijom kod učesnika, jer to je velika vrednost “Zmajevih dečjih igara“ – naglasio je Dalibor Rožić.

Tokom manifestacije biće predstavljena najuspešnija ostvarenja dece, profesionalnih umetnika, nastavnika, studenata i umetničkih saradnika, a u njoj učestvuju stvaraoci iz Srbije i regiona. Ulaz na sve programe je slobodan, a učešće besplatno.

– Došlo je tridesetak pisaca i oni će posećivati škole, biblioteke, razgovarati sa decom i igrati se s njima. Kao i svake godine ovo će biti i ulični festival, pozornice se pripremaju i biće puno igre, pesme i dečje radosti. Takođe, organizujemo savetovanje o likovima u književnosti za decu, a učestvuju stručnjaci iz naše zemlje i regiona. Bavićemo se temama kao što su rodna pitanja, klasična književnost i fantastika kao sve zastupljeniji žanr – rekao je predsednik Upravnog odbora “Zmajevih dečjih igara“ Jovan Ljuštanović.

On je takođe najavio i izložbu plakata na kojima su prikazana deca i istakao da je program ovogodišnjeg izdanja manifestacije raznolikog nivoa i kulturnog značenja