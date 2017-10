Otvoren 50. jubilarni međunarodni sajam „LORIST“

Izložbenu ponudu LORIST-a obogaćuju tematske izložbe, konferencije, predavanja i takmičenja. Međunarodni sajmovi lova, ribolova, sporta i turizma, obogaćeni sajmovima hortikulture, ekologije i konjarstva, od ove godine priređuju se s ciljem da ostanu centralno mesto za profesionalne učesnike u temama posvećenim očuvanju prirode, aktivnostima u prirodu, negovanju zdravih stilova života kroz sport, ali i putovanjima. Ministar zastite zivotne sredine Goran Trivan otvorio je jubilarni 50. LORIST I tom prilikom kazao je da ovakve manifestacije imaju bitan kulturoloski znacaj, kao I da je vreme da se misli o kontinuitetu I o tome sta Srbija moze da ucini u kontinuitetu.

Proizvođači i zastupnici vodećih svetskih brendova opreme za lov i ribolov na tržištu Srbije, posetiocima i stručnoj publici ponudiće najkvalitetnije proizvode. Biće izloženo lovačko i sportsko naoružanje, pištolji, revolveri, lovačke puške, karabini, lovačka municija domaćih i stranih proizvođača, vazdušne puške, lovački noževi, optički nišani, dvogledi, obuća i odeća za lov. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević kazao je da je ove godine finansirano blizu 1500 projekata, a sve u kontekstu ocuvanja prirodnih stanista i njihovog unapredjenja, obnove lovno-tehnickih objekata, kao i opremanja korisnika lovista, a sve u vidu unapredjenja ambijenta za lovni turizam.

Gradonacelnik Novog Sada Milos Vucevic kazao je da je 50 godina trajanja potvrda kvaliteta LORIST-a, a cinjenica da ove godine ima vise izlagaca nego prosle jeste znak da ovaj sajam ima jasnu perspektivu za buducnost.

Ulazeći u drugu polovinu veka Međunarodni sajam lova, ribolova i sporta dočekuje posetioce većim brojem izlagača na većem izlagačkom prostoru, a u saradnji sa lovačkim savezima i preduzećem „Vojvodinašume“ pripremljena je izlozba na kojoj ce biti predstavljeno više od 500 eksponata, lovačkih trofeja iz Srbije.

Na ovogodisnjem sajmu LORIST posetiocima će se predstaviti izlagači iz 11 država. Sajmovi lova, ribolova, hortikulture i ekologije traju od 3. do 8. oktobra, dok se sajmovi turizma i sporta održavaju od 5. do 7. oktobra, a Sajam konjarstva dan duže, do 8. oktobra.

