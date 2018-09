Otvoren Žeželjev most za drumski saobraćaj

NOVI SAD – Novosađani i svi ostali građani i putnici kroz našu zemlju dobili su danas novi Žeželjev most, na mestu na kojem je stari srušen u bombardovanju Srbije. Most su otvorili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i evropski komesar za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johanesa Hana. …

Vučić i Han su se rukovali pored info-table, nakon čega su na početku mosta uklonili plastične barijere i time simbolično otvorili drumsku saobraćajnicu i prošetali do polovine mosta.

Prisustvovali su i potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, kao i direktori javnih preduzeća, uključujući Zorana Babića, direktora Koridora Srbije.

Nisam ni sanjao kakvu lepoticu gradimo, rekao je Vučić u obraćanju po otvaranju Žeželjevog mosta.“Nisam ni verovao da je to moguće. I zato hoću da se zahvalim našem gostu komesaru Hanu“, rekao je Vučić.

„Kada stanem ovde i pogledam ovaj predivni most, više nego ikada mi je jasno da se ceo posao svodi na građenje mostova. Mostovi su uvek tamo gde se ukrštaju ljudske potrebe. Oni su nam danas itekako potrebni. Ka budućnosti, ka ciljevima, uspešnim i vrednim ljudima“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da nije srećan i ponosan samo zbog završetka posla, već da mu je jasno da se sav posao koji se radi svodi upravo na izgradnju mostova.Oni su nam danas itekako potrebni, preko svih naših razlika, a Srbija ih je puna, kaže predsednik.

Novi Žeželjev most je rađen prema evropskim standardima, kaže arhitekta Aleksandar Bojović, koji je, u razgovoru za Tanjug, predstavio novi most, njegove karakteristike, standardne po kojima je konstruisan, kao i negovu namenu.

„Železničko – drumski most u Novom Sadu je prema projektu prema kom se zahtevlo da most bude čelični i lučni, suprotno od onoga što se pominjalo u javnosti. U urbanističko – tehničkim uslovima nije se tražila nikakva sličnost sa starim mostom, a što javnost uglavnom ne zna. Most je rađen prema evropskim standardima i kao dodatak su tehnički uslovi nemačkih železnica, koje su među tri ili četiri u svetu i uslovi su veoma strogi“, rekao je on.

Most sadrži dva železnička koloseka, koji omogućavaju brzinu od 160 km na sat za putničke i 120 kilometara na sat za teretne vozove.“Naravno, vozovi će se kretati onoliko brzo koliko je dozvoljeno u tom delu puta“, naglašava Bojović.

Preko mostova se stiže tamo gde se krenulo, dodao je i naveo da su mostovi jedini i pravi put od svakog mogućeg ambisa.

Kako je rekao, kada je pravljen stari Žeželjev most, mnogi nisu verovali u njegovu izdržljivost i stabilnost, ali je taj most, 38 godina kasnije, u NATO agresiji 12 puta gađan dok se nije srušio, koliko je jak bio.Podsetio je i da su tada srušena još dva mosta u Novom Sadu, bolnice, pruge i mnogo naših vrednosti, onih kojima se grade mostovi, bačeno je u provaliju u tom užasnom ratu.

Vučić je rekao da su u izgradnji mosta učestvovali i Srbija i Vojvodina i Novi Sad, a ponajviše Evropa, ka kojoj se ovaj most, kaže, pruža ponovo.Poručio je da bez mostova ne možemo nigde ni da odemo, ni da se vratimo, a da bez njih nema ni našeg puta ka EU, ka prosperitetu, standardu, sigurnosti i boljitku koji i novi sada i naša zemlja zaslužuju.

Kako je rekao veoma je srećan što može da vidi nove vozove koji su kupljeni od Švajcaraca.“Danas vidimo da se rad, trud i marljivost uvek isplate“, primetio je Vučić.Predsednik je primetio i da se neretko čini da ne poštujemo dovoljno novac i pomoć evropskih partnera, zbog čega je on danas imao potrebu da posebno zahvali tim partnerima, ali i komesaru Hanu, ali i evropskim prestonicama koje su, kako je naveo, 2014. stotinama miliona evra pomogle da Srbiju učinimo sigurnijom u budućnosti.

„Hvala za novac bez kojeg ne bismo mogli da oporavimo zemlju i na investicijama koje daju nadu našem narodu“, rekao je Vučić.

Pokazujući na voz koji se nalazi na mostu, rekao je da on dostiže brzinu od 160 kilometara, ali da mi treba da još više požurimo da stignemo Evropu.

Vučić je tome dodao da veliku zahvalnost Srbija duguje i svojim ruskim i kineskim prijateljima s kojima gradimo pruge ka Evropi, te ponovio da mi sasvim sigurno idemo ka Evropi, ali da se ne odričemo naših prijatelja i „svima u lice govorimo šta je srpska politika“.S tom ćemo politikom nastaviti, poručio je.“A ovim mostom premostili smo veliku istorijsku nepravdu, a svima koji su gradili ostaje želja da nastavimo s gradnjom mostova. Bićemo tako bliži drugima i biće jasnije gde putujemo“.

Inače, kako je naveo, iz priče o Žeželjevom mostu vidimo da i najčvršći beton može biti srušen kad se udruže najgore politike – i njihova i naša.“Ali isto tako vidimo i kako se gradi dobrim politikama – i našom i njihovom“, poručio je.

Treći smo u Evropi po stopi rasta, konačno brzo napredujemo, rekao je Vučić, ali i dodao da su decenije potrebne da stignemo razvijenu Evropu.“Ali smo konačno na dobrom putu“, zaključio je.Ponovio je i da Srbija ima najviše direktnih stranih investicija, kao i da je 80 odsto iz zemalja EU, ali je dodao i da „hoćemo više i da moramo još bolje“.“Smanjujemo i javni dug, kad sam postao premijer bio je 79 odsto, a do kraja godine očekujemo da bude 49 odsto“, rekao je predsednik.

Kaže i da zna da su mnogi i dalje siromašni, da nemaju koliko im treba, ali poručuje da je siguran da ljudi vide da smo na dobrom putu i što je još važnije, da „nećemo krasti od sopstvene dece, nećemo da im ostavimo da vraćaju što smo mi potrošili, ostavićemo im sigurnu i uređenu kasu“.

Predsednik je rekao i da je još mnogo problema pred Srbijom, te da ih rešavamo nakon decenija nerada, ali i da istovremeno u tome imamo podršku prijatelja iz sveta i Evrope.

„Ali moramo na sebe da se oslonimo, da raskrstimo s lošim iz prošlosti i okrenemo se budućnosti. Mi smo emotivan narod, neko bi rekao možda i iracionalan, ali to je dobro, jer strast odlikuje dobre ljude. Ali više nego ranije moramo da odluke donosimo glavom, razumom, racionalnim delom nas i da razmišljamo o budućnosti“, poručio je.

Građanima je zahvalio na podršci za ono što radi i ponovio reči Borislava Pekića – da treba da ljubimo zemlju naše dece, a ne dedova.

Han je rekao da je Žeželjev most koji je svečano otvorio simbol evropske budućnosti Srbije.“Ne mogu da zamislim bolji simbol od mosta da opiše značaj evropskih integracija. Integracija znači izgradnju mostova između građana, naroda, između prošlosti i budućnosti. Ovaj lepi, iskonski most povezuje vaša grad s drugom obalom reke, ali i vašu zemlju sa EU, sa evropskom porodicom“, naglasio je on.

Han je kazao da je sa predsednikom Vučićem došao u Novi Sad ne samo zbog otvaranja infrastrukturnog objekta, već zato što je ovaj most deo puta Srbije u Evropu.

„Danas stojimo rame uz rame kao partneri u zajedničkom projektu, Srbija napreduje ka članstvu u EU, uz našu podršku. Gradimo mostove sa vama, ne samo za vas“, istakao je on dodajući da će most doneti praktične prednosti Novom Sadu, i da će imati veliki uticaj na kvalitet života građana, saobraćaj koji će biti brži i lakši, smanjiti vreme putovanja i zagađenje.Most, kako je podsetio, je ključna veza transevropske železničke mreže i omogućiće plovidbu duž novosadskog dela Dunava, a istovremeno vratiti pun kapacitet drumskog i železničkog saobraćaja.

Han je ukazao da je most deo strateškog evropskog koridora 10, te da je EU dala bespovratna sredstva u visini od 35 miliona evra, za most čija je izgradnja koštala 54 miliona evra.

Prema njegovim rečima ovo je dobro utrošen evropski novac, jer je to investicija u zajedničku evropsku budućnost.

„Finansiranje mosta je samo mali deo pomoći koji EU pruža Srbiji. Od 2007. mi smo 2,2 milijardi evra bespovratnih sredstava dali Srbiji, a ta sredstva će do 2020. dostići tri milijarde evra. Ukoliko ima nedoumica ovo nisu zajmovi sa nekim uslovima već bespovratna sredstva a koja dajemo Srbiji u cilju poboljšanja života građana u različitim oblastima, od obrazovanja, preko prava potrošača, čistije životne sredine, zaštite dečijih prava, do podrške poljoprivrednicima“, primetio je Han.

Han je rekao da su evropske finansijske institucije, povrh toga, dale povoljne zajmove Srbiji u vrednosti od 10 milijardi evra, čime je Unija najveći donator i finansijski podržavalac Srbije, na šta je, kako je podvukao, posebno ponosan.

„Radimo to jer želimo da se približite i da postanite članica evropske porodice naroda što pre. U procesu evropskih integracija ima brojnih mogućnosti za građane i one su stvarne i mogu se videti. Ovaj most je samo jedan primer. Tu je mnoštvo konkretnih projekata širom zemlje koji su pokazatelji kako će proces evropskih integracija nastaviti da dalje poboljšava životni standard Srbije, a jedan takav primer prepolovljena stopa nezaposlenosti. Čestitam predsedniku Srbije i vladi na ovom velikom uspehu“, poručio je on.

Evropski komesar je istakao da evrointegracije nisu apstraktno akademsko pitanje već je reč o boljem životu za sve.Integracija, kako je ponovio, je druga reč za izgradnju mostova, i dodao da će Unija rado nastaviti da gradi mostove sa Srbijom i čitavim božanstvenim regionom.

„Mostovi spajaju ljude. Šta god da radimo u i za ceo region to doprinosi miru i stabilnosti, a ovaj most bi trebalo da bude najbolji primer“, naglasio je on poručivši građanima Novog Sada i Srbije da uživaju u korišćenju novog mosta.Veliki broj Novosađana se okupio na mostu koji je ukrašen zastavama Srbije i EU, kao i balonima u bojama srpske zastave.

Građani nose zastavice Srbije.Prvi vozovi su preko novog Žeželjevog mosta prešli krajem marta ove godine.Most je deo železničkog Koridora 10 i biće deo brze pruge Beograd – Budimpešta.Nakon puštanja u rad novog mosta, umesto starog koji je srušen u NATO bombardovanju 1999. godine, u narednom periodu se očekuje uklanjanje starog montažno-demontažno drumsko-železničkog mosta, koji je u funkciji od 2000. godine i železničkom prugom spaja dve obale Dunava kod Novog Sada, sremsku i bačku.

Izgradnja mosta je koštala 54 miliona evra, od čega je EU finansirala projekat sa 25 miliona evra, 25 miliona su dali pokrajina i grad i država je izdvojila četiri miliona.

U okviru projekta su uređeni i kolovozi, trotoari i biciklističke staze.Ponovo je uspostavljane dobra veza prema industrijskoj zoni, slobodnoj carinskoj zoni, izlasku na autoput i luci Novi Sad.Taj pravac za drumski saobraćaj je bio u prekidu od 2010. godine.Novi Žeželjev most je čelično – lučni za železnički i drumski saobraćaj.Dugačak je 474 metara, a 31,45 metara širok. Razmak između luka i zatege je oko 42 metra.Dve drumske trake su rađene tako da obe imaju širinu od 3,5 metra i odgovaraju standardima brzine vozila od 80 do 100 km na sat.Takođe, tu su i dve pešačke staze širine 2,5 metra.Most je čelične konstrukcije i nalazi se na pet stubova, od kojih je jedan preuzet sa starog mosta.

U klasi je železničkih lučnih mostova sa zategom i ukrštenim vešaljkama i svetski je rekorder u rasponu sa 219 metara raspona.Most je rađen prema evropskim standardima i tehničkim uslovima nemačkih železnica.

Projektovan vek trajanja je 100 godina, s tim što takvi mostovi traju mnogo duže.Stari most srušen u NATO bombardovanju je izgrađen 1961. godine po projektu arhitekte Branka Žeželja, po kome je i dobio ime, iako je njegov zvanični naziv bio Most bratstva i jedinstva.U NATO bombardovanju 1999. godine stari most je gađan 12 puta i 23. aprila je konačno srušen.

Izvor: Tanjug