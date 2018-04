Otvorena izložba „Ko je Malvina Hofman“

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je otvaranju izložbe „Ko je Malvina Hofman“ u Kulturnom centru Novog Sada. Tom prilikom, prisutnima su se obratili i direktor Kulturnog centra Bojan Panaotović, kao i autor izložbe Vladimir Čeh, dok je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Nj.E. Kajl Skat svečano otvorio izložbu.

– Ovo nije samo izložba moderne umetnosti, izložba plakata inspirisanih srpskom vojskom u Prvom svetskom ratu, ni samo deo prigodnog programa u skopu obeležavanja veka od pobede u Velikom ratu, kao ni romatnična priča o životu velike američke umetnice, najpoznatije vajarke 20. veka Malvine Hofman. Ova izložba sve to nadilazi, jer je ovo omaž prijateljstvu, humanosti, velikim ljudskom i umetničkom srcu pretočenom u poruku sa plakata – „Serbia needs your help“. Srećan sam što Novi Sad ima priliku da bude oplemenjen njenim umetničkim delima, jer je to priča o kojoj Srbija malo zna. Ovo je prilika da to ispravimo, da kroz dela Malvine Hofman naučimo priču o Srbima i Amerikancima, o istoriji našeg prijateljstva. Ožiljci koje naš narod još nije zacelio, iako je ceo vek iza nas, vanvremenskim je učinio samo jedan plakat, sa pričom o junaštvu i žrtvi, sa porukom prijateljstva. Naš grad je jedva dočekao priču o Malvini i hvala autoru izložbe Vladimiru Čehu, što je ovu fascinantu priču doneo u Novi Sad – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Nj.E. Kajl Skat istakao je da je istorija Srbije i SAD protkana raznim događajima i emocijama, i pozvao sve Novosađane da vide izložbu koja predstavlja svojevrsnu priču o sjajnoj umetnici – vajarki, koja je došla 1919. godine u okviru Crvenog krsta, pomagala Srbiji, a o kojoj pričamo i danas, vek kasnije.

Izložbu su organizovali Institut za istoriju oglašavanja, u saradnji sa ambasadom SAD u Beogradu i Kulturnim centrom Novog Sada, a u pitanju je priča o američkoj pomoći Srbiji u Prvom svetskom ratu, kao deo izložbe „Srbija, rat i plakat“, koja je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja realizovana prošle godine u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Autorka čuvenog plakata „Serbia Needs Your Help“ u kampanji SAD je najpoznatija američka vajarka Malvina Hofman, a izložba je posvećena njenom plakatu, delima i aktivnostima za pomoć Srbiji.

Postavka se može pogledati do 23. aprila, a radno vreme Kluba „Tribina mladih“ je radnim danima i vikendom od od 9 do 21 čas. Nakon Novog Sada, izložbu će videti publika u Subotici, Somboru, Vršcu, Kragujevcu, Nišu i Vranju.