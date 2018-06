Palić spreman za 56. internacionalnu regatu “Vojvodina Open”

Od petka, 29. juna, do nedelje, 1. jula 2018. na jezeru Palić biće održana 56. Internacionalna regata „Vojvodina Open” na kojoj će se u 344 posade takmičiti veslači i veslačice iz četiri evropske zemlje – Srbije, Hrvatske, Mađarske i Makedonije

Palićko jezero će od 29. juna do 1. jula 2018. biti poprište 56. internacionalne regate „Vojvodina Open“ na kojoj će se za odličja boriti 344 posade iz 27 klubova Srbije, Hrvatske, Mađarske i Makedonije. Organizator tradicionalnog takmičenja na Paliću je Veslački klub Palić uz pokroviteljstvo Veslačkog saveza Srbije, Veslačkog saveza Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Vojvodine i Grada Subotice, a uz tehničku podršku Mesne zajednice Palić, Parka Palić i Javnog preduzeća Palić Ludaš, Doma zdravlja Subotica i Crveni krsta Vojvodina.

– Nadamo se da će i ovogodišnja regata „Vojvodina Open“ opravdati epitet jednog od najznačajnijih i najjačih veslačkih takmičenja u regionu a i šire. Kao i svake godine i ove će se ogledati veslači i veslačice u svim uzrasnim kategorijama i to u svim veslačkim disciplinama. Pripreme za ovaj događaj su odavno završene i Veslački klub Palić potpuno spremno dočekuje predstojeće takmičenje, a sigurni smo da će svi učesnici biti zadovoljni svim segmentima organizacije – kazao je generalni sekretar Veslačkog kluba Palić i jedan od glavnih organizatora ovog takmičenja Vladimir Antić.

U petak, prvog dana regate, čiji su prijatelji, kvalifikacione trke stratuju u 17 časova. Dan kasnije finala su u 8,30 časova, a u 16 č počinju kvalifikacije za nedelja finala. Okršaji za medalje u nedelju, poslednjeg dana regate, počinju, takođe, u 8,30 č, a trajaće do 12,30 časova nakon čega će uslediti svečana dodela medalja. Inače, trke u pionirskim i kadetskim četvercima i četverac skulovima na Internacionalnoj regati „Vojvodina Open“ biće bodovane za Dunavski kup, klubova koji su učesnici ovog takmičenja.