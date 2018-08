Pančevo: Uspešan projekat obrazovanja za karijeru mladih

KAD PORASTEM BIĆU…

– prvi edukativni kamp na temu obrazovanja za karijeru u Srbiji –

9-14. avgust, Mokrin House

Danas u Srbiji više od 175 hiljada mladih svakodnevno traži posao, a statistike kažu da je svaka četvrta osoba koja traži posao mlada. U toj potrazi susreću se sa neusklađenošću znanja koja se stiču formalnim obrazovanjem sa potrebama privrede i poslodavaca (samo 4% mladih zadovoljno je svojim formalnim obrazovanjem), brzim promenama na tržištu rada koje često ne mogu da isprate, i sve manjim brojem raspoloživih radnih mesta.

Kao odgovor na gore pomenute probleme mladih u gradu Pančevu u organizaciji udruženja “Connecting” pokrenut je obrazovni program “Kad porastem biću…” koji se fokusira na obrazovanje za karijeru. U okviru ovog projekta u četvrtak 9. Avgusta u 14.30h u Mokrin House-u biće svečano otvoren kamp Kad porastem biću,,, u kome će do 14. avgusta 14 izuzetno motivisanih tinajdžera iz Južnog Banata, Beograda, Niša, Kragujevca i Novog Sada imati priliku da se druži, razmeni iskustva i pripremi da samostalno i promišljeno donosi odluke o pokretanju sopstvenog posla, nastavku karijere ili školovanja.

“Kad porastem biću…” je obrazovni program koji je počeo sa radom 2016. godine i od tada do danas je prisutan u više od 5 škola na teritoriji Pančeva. Program je kreiran u skladu sa Strategijama razvoja obrazovanja u Srbiji, Evropi i svetu, i ujedno odgovara na probleme prepoznate u Nacionalnoj strategiji za mlade.

Program “Kad porastem biću…” osmišljen je tako da kroz brojne aktivnosti (radionice, kampove, razgovore, sajmove i konferencije) kreira organizovan sistem podrške mladim osobama istovremeno ih podstičući da se posvete sebi, prepoznaju svoje vrednosti i potencijale, razumeju svoje realne mogućnosti i ponudu na tržištu rada, informišu o prilikama za dalje školovanje i usavršavanje, kao i da se motivišu da pokrene sopstveni posao.

Centralni deo programa obuhvata šestodnevni kamp tokom kojeg konkursom odabrani tinejdžeri aktivno, sa stručnjacima iz raznih oblasti, učestvuju u petofaznom procesu profesionalne orijentacije koji obuhvata iskustveno učenje, radioničarski rad i povezivanje sa vršnjacima, preispitivanje i sticanje veština potrebnih za rad u 21. veku . Pored kampa, projekat se razvija i kroz radionice u srednjim školama, susrete “Edu izazov”, sajmove znanja i konferencije za medije. U najavi je i snimanje dokumentarnog filma “Obrazovanje za 4.0 revoluciju” na kome će zajedno raditi mentori, odabrani učesnici, volonteri i partneri.

Sedamnaestogodišnja Eleonora Oravec, učesnica “Kad porastem biću…” programa 2016. godine povodom učešća u programu “Kad porastem biću…” je istakla: “Upisala sam srednju medicinsku školu i veoma brzo shvatila da me to uopšte ne zanima. Ali iako sam znala da ne želim da se bavim medicinom, nisam bila sigurna šta je to što želim. Nakon ovog programa shvatila sam da me interesuje novinarstvo, jer sam imala prilike da se oprobam i razvijam u ovoj oblasti.”

Obrazovni program „Kad porastem biću…” nagrađen je 2017. godine drugim mestom na Nacionalnom takmičenju primera dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja, u organizaciji Euroguidance centra uz podršku Fondacije Tempus.

Partneri na ovom značajnom i zapaženom projektu su Elektrotehnička škola “Nikola Tesla”, Tehnička škola „23. maj“ iz Pančeva, Kancelarija za mlade grada Pančeva, Centar za društveno odgovorno preduzetništvo, Mokrin House, i Via Acedemica, a veliku podršku pružili su Grad Pančevo, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada (NAPOR), Kancelarija za mlade grada Pančeva, EU projekti, Dostignuća Mladih, Infostud, Danijela Commerce d.o.o., kao i brojni mediji, institucije, preduzeća i organizacije sa teritorije grada Pančeva.

Neprofitna organizacija „Connecting” je strateški usmerena na usklađivanje formalnog obrazovnog sistema i potreba na tržištu rada. Smatramo da su obrazovanje za preduzetništvo i profesionalna orijentacija od presudne važnosti za razvoj našeg društva i ostvarivanja punog potencijala mladih u ekonomiji znanja. Stoga je naš dugoročni cilj da do 2023. godine obučimo dovoljan broj nastavnika, odsnosno karijernih praktičara kako bi svaka srednja škola u Srbiji bila u prilici da sprovede program „Kad porastem biću…“.

Stručni tim projekta čine profesionalci iz raznih oblasti. O učešću u našem programu rekli su:

„Kad porastem biću..“ je program koji održava kontinuitet u radu sa mladima i upotpunjuje smislenost u pružanju podrške mladima u potrazi za svojim mestom u društvu. Kao takav, daje mi prostor i podsticaj da kroz razmenu ideja, iskustva i znanja na ličnom i profesionalnom nivou i dalje rastem.“

Dejana Baltes

Omladinska radnica u zajednici, profesorica razredne nastave, sistemska porodična psihoterapeutkinja i NLP Master.

„Nekad je potrebno pogrešiti da bismo odabrali put koji nas čini srećnom.“

Bojana Jevtović

Menadžerka projekta Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turkske u Fondaciji Ana i Vlade Divac

„U radu sa drugima vidim priliku da napravim promene koje želim. U radu sa mladima vidim jasnu priliku da za svoju decu stvorim bolje okruženje. Iskreno verujem da svako od svakog nešto novo može naučiti i da smo zato tu..“

Sonja Dakić

Pokretač mentorskog programa Živi*Radi*Voli u saradnji sa ICT HUB-om u Beogradu.

„Projekat „Kad porastem biću“ šalje poruku, nudi alternativu i nadu mladima…Smatram za svoju obavezu da učesvujem i doprinesem.Pitanja je na desetine, ako uspemo da damo barem jedan odgovor učinili smo veliku stvar.Razvoj solidarnosti, empatičnosti, predusetljivost, pragmatičnost, pronicljivost, to su moji ciljevi…“

Marko Batur

Master defektolog- specijalni pedagog, sa preko šest godina radnog iskustva u različitim oblastima društvenih delatnosti.

Organizacioni tim projekta čine Deniz Hoti (projektni menadžer), Dušan Stanišković i Teodora Golja (koordinatori aktivnosti) i Nikola Veljković (video produkcija).