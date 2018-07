Pivač i Slavnić u polufinalu SP direktno iz kvalifikacija

SVETSKO PRVENSTVO ZA SENIORE DO 23 GODINE (POZNANJ, 25-29. JUL 2018)

Drugim mestom u svojoj grupi kvalifikacija srpski muški dubl skul Vukašin Pivač, Dušan Slavnić direktno se plasirao u subotnje polufinale Svetskog prvenstva za seniore do 23 godine u Poznanju. – Ljiljana Jošić i Milica Slijepčević u petak, 27. jula 2018, veslaju repesaž za polufinale ženskog dubl skula

Vukašin Pivač i Dušan Slavnić direktno su se plasirali u polufinale Svetskog prvenstva za seniore do 23 godine u Poznanju u kojem će se u subotu, 28. jula 2018, od 12,35 č boriti ulazak u finale. Srpski muški dubl skul je u drugoj grupi kvalifikacija, koje su veslane u četvrtak, s vremenom 6:40.79 zauzeo drugo mesto i tako se, uz prvoplasirani čamac Italije (6:37.33), probio među 12 najboljih posada. Posade Južnoafričke Republike (6:41.95), SAD (7:15.59) i Norveške (7:44.16) priliku za polufinale moraće da potraže u repesažu. Pivač i Slavnić bili su na visini zadatka u svojoj startnoj trci u Poznanju. Od samog starta vodili su žestoku borbu sa posadom Južnoafričke Repulike za drugo mesto. Iako su posle 500 i 1.000 m bili treći veslali su uz rame sa Dafarnom i Masutkom koje su konačno useli da slome neposredno nakon ulaska u drugu polovinu trke. Iako se Južnoafrikanci nisu predavali naši momci su uspeli da do kraja sačuvaju drugo mesto i tako da iz prvog pokušaja stignu do polufinala čime su sebi “kupili” dan pauze. Iz prve grupe kvalifikacija direktno u polufinale otišle su posade Nemačke (6:34.79) i Poljske (6.35.72), iz treće čamci Holandije (6:31.75) i Grčke (6:38.29), a iz četvrte Kina (6:41.10) i Slovenija (6:43.55).

Ljiljana Jošić i Milica Slijepčević s vremenom 7:36.46 zauzele su četvrto mesto u prvoj grupi kvalifikacija iz koje su se direktno među 12 najboljih posada plasirale Velika Britanija (7:15.54) i Francuska (7:19.97). Trećeplasirani Novi Zeland (7:29.83) i petoplasirana Norveška (7:50.11) će, poput srpskog dubl skula, u petak od 10 časova nastupiti u repesažu. Naše reprezentativke su lošeije startovale i nakon prve četvrtine trke bile su četvrte. Sa tim plasmanom ušle su i u drugu polovinu ove grupe kvalifikacija, a sa te pozicije su i prošle kroz cilj. Iz druge grupe kvalifikacija direktno u polufinale su se plasirali čamci Italije (7:25.36) i Australije (7:28.99), iz treće posade Grčke (7:24.90) i Mađarske (7:32.27), a iz četvrte Nemačka (7:19.82) i Rumunija (7:23.29).