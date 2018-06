Plan rada mobilnih ekipa transfuziologije

Ponedeljak 2.07.2018. – Mobilna ekipa prikupljaće krv u Vrbasu u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 11 časova. Druga ekipa biće u Zrenjaninu u prostorijama Crvenog krsta od 8:30 do 10:30 časova.

Utorak 3.07.2018. – Mobilna ekipa biće u Sremskim Karlovcima (Crveni krst) od 9 do 11 časova, dok će druga ekipa biti u Kikindi (Crveni krst) od 9 do 12 časova.

Sreda 4.07.2018. – Mobilna ekipa biće u Bečeju u Pozorištu od 8 do 12 časova.

Četvrtak 5.07.2018. – Akcije dobrovoljnog davanja krvi održaće se u Rumi u prostorijama Crvenog krsta od 8 do 11 časova i u Senti u Mesnoj zajednici od 16 do 18 časova.

Petak 6.07.2018. – Mobilne ekipe prikupljaće krv u Beški u školi od 8 do 11 časova, u Malom Iđošu u Vatrogasnom domu od 10 do 12 časova, u Lovćencu u Mesnoj zajednici od 12:30 do 13:30 časova i u Feketiću u Domu kulture od 14 do 15:30 časova.

Radno vreme Zavoda za transfuziju je:

7-14 časova – svaki radni dan.

7-18 časova – SVAKI utorak u mesecu

8-12 časova – prva subota u mesecu

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine,

Hajduk Veljka 9a, Novi Sad

INFO TEL: 48 77 980 i 48 77 972

www.BudiDavalacKrvi.com