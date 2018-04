Počela obnova deonice državnog puta od Sremskih Karlovaca do Banstola

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović u pratnji državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Imrea Kerna i v.d. direktora „Puteva Srbije“ Zorana Drobnjaka, obišao je danas početak radova na obnovi deonice državnog puta od Sremskih Karlovaca do Banstola, koja se nalazi na starom novosadskom putu prema Beogradu.

U proseku, ovim putem dnevno prođe više od 5 300 vozila. Radovi na deonici dugoj sedam kilometara obuhvataju kompletnu rekonstrukciju i proširenje puta za najmanje jedan metar u zavisnosti od terena. Trajaće 150 dana i odvijaće se fazno, neizmeničnim propuštanjem saobraćaja. Vrednost investicije iznosi blizu 240 miliona dinara.

Mirović je ovom prilikom izjavio da je Pokrajinska vlada preuzela inicijativu za rekonstrukciju starog puta od Beograda do Novog Sada, važnog državnog puta koji je izgrađen još krajem tridesetih godina prošlog veka, a kasnije je više puta rekonstruisan.

„Saobraćajnica od Banstola do Sremskih Karlovaca jedna je od najlošijih u tehničkom stanju i danas počinje rekonstrukcija gotovo sedam kilometara prve deonice ove neuređene saobraćajnice “, kazao je Mirović.

On je najavio da će paralelno sa ovim radovima Pokrajinska vlada i Uprava za kapitalna ulaganja u narednih nekoliko nedelja sopstvenim sredstvima započeti rekonstrukciju puta od Banstola do hotela „Norcev“ prema Iriškom vencu, uz podsećanje da su prošle godine rekonstruisana gotovo tri kilometra od Iriškog venca do „Norceva“. To će, kako je naveo, zajedno sa ovom deonicom činiti jedan veliki rekonstruisani saobraćajni prsten na Fruškoj gori značajan za turizam i druge aktivnosti. Rekonstrukcijom oba puta biće omogućena bolja povezanost inđijske i iriške opštine i obezbeđen bezbedniji put ka izletištima i manastirima Fruške gore.

Mirović je naveo još četiri važna projekta koja će biti realizovana. U toku su zamašni radovi u Čortanovcima na izgradnji tunela na pruzi od Beograda do Novog Sada. Ove godine počinje i priprema projektne dokumentacije za biciklističku stazu na ovoj trasi. Takođe, u toku su i radovi na obnovi Grebenskog puta kroz Frušku goru, a u planu su veliki radovi na obnovi Sremskih Karlovaca.

Imre Kern je naglasio da je pre više od godinu i po dana započela intenzivna saradnja između Pokrajinske vlade i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture čiji je rezultat i rekonstrukcija ove deonice puta državnog puta od Sremskih Karlovaca do Banstola. Govoreći o značajnim projektima koji su važni za privlačenje investicija i razvoj turizma, Kern je naveo, pored rekonstrukcije pruge Beograd-Budimpešta, izgradnju saobraćajnice „vojvođansko P“ – brzog puta između Novog Sada i Zrenjanina i Zrenjanina i Beograda, a već u poodmakloj fazi je izrada je projektne dokumentacije za put Novi Sad – Ruma.

Obilasku radova prisustvovali su episkop sremski Vasilije, predsednici opština Sremski Karlovci i Inđija, Nenad Milenković i Vladimir Gak, kao i predstavnici izvođača radova