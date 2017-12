Počeli drugi „Diplomatski susreti u Novom Sadu“

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je drugim „Diplomatskim susretima u Novom Sadu“ koji u fokusu imaju temu „Berlinski proces: postojeća dostignuća i budući izazovi“. Ove godine, u zajedničkoj organizaciji Fondacije „Konrad Adenauer“ i „Evropskog pokreta“ iz Novog Sada, u centru diskusije je sledeći samit berlinskog procesa 2018. godine u Londonu, o čemu u toku celog dana u Novom Sadu razgovaraju eksperti iz različitih disciplina. Prisutnima su se na plenarnoj sesiji obratili direktor Fondacije „Konrad Adenauer“ Norbert Bekman-Dirkes, izvršna direktorka „Evropskog fonda za Balkan“ Hedvig Morvai, kao i generalni sekretar „Evropskog pokreta u Srbiji“ – lokalno veće Novi Sad, Aleksandar Simurdić.

– Drugu godinu za redom smo domaćini ovog skupa i zahvalan sam organizatorima što su ponovo priredili ovako reprezentativan događaj u našem gradu. Očekujem da u toku današnje diskusije dobijemo odgovor na mnoga značajna pitanja, kao na primer – šta je do sada postignuto u okviru Berlinskog procesa koji je pokrenut na inicijativu kancelarke Merkel 2014. godine, zatim, gde se sada nalaze zemlje regiona u odnosu na taj trenutak pokretanja procesa, a u smislu bolje ekonomske saradnje, kao i to, koji je plan nakon 2018. godine kada ističe četvorogodišnji period koji je definisan u okviru osnivanja Berlinskog procesa. Imamo pred nama mnogo otvorenih tema i ozbiljnih pitanja o kojima ćemo razgovarati u toku foruma, a raduje me što ove godine, u odnosu na prošlu, imamo još veći broj učesnika i još renomiraniji skup, što pokazuje da ovaj proces neće biti ni zaustavljen, ni usporen, već naprotiv, biće još ažurniji, sa pojačanim intenzitetom – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Prvi „Diplomatski susreti u Novom Sadu“ održani su 2016. godine u Gradskoj kući, a tema je bila „Šta nas oblikuje, šta nas ujedinjuje“. Forum je bio posvećen evropskim integracijama Zapadnog Balkana i izazovima koji se nalaze pred Evropskom unijom. O ovogodišnjem susretu, u ime organizatora obratio se Aleksandar Simurdić iz „Evropskog pokreta u Srbiji“ koji je naglasio da će prisutni razgovarati o strateškom pozicioniranju Berlinskog procesa u kontekstu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana imajući u vidu brojne izazove sa kojima se Evropa danas suočava. Takođe, kao jedan od organizatora, Norbert Bekman-Dirkes istakao je da je u Berlinskom procesu ostvaren određeni napredak, ali da postoji potencijal za dalji rad.

– Dobro je što u tom procesu, zemlje Zapadnog Balkana zajednički razgovaraju o svojoj političkoj budućnosti i važno je, da se kao rezultat toga, dogovore konkretne aktivnosti. Značajne teme su takođe uloge civilnog društva i političkih partija u nastavku procesa demokratizacije tih država, zatim unutrašnje reforme, mediji i ostale teme o kojima treba diskutvati sa evropskim partnerima. Zato mi je drago što na skupu imamo mnogo gostiju iz evropskih zemalja u susedstvu, kao i iz Evropske unije, uvažene ambasadore, pa i visokorangirane nemačke predstavnike. Potpuno sam siguran da ćemo sve ciljeve koje smo postavili u vezi sa ovim procesom i ostvariti, jer kao što znamo, i kancelarka Merkel i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić vrlo snažno podržavaju Berlinski proces- rekao je Norbert Bekman-Dirkes.

Berlinski proces je diplomatska inicijativa povezana sa budućim proširenjem Evropske unije, a podrazumeva da se konferencije na tu temu, na godišnjem nivou, održavaju u periodu od 2014. do 2018. godine. To je međunarodna inicijativa saradnje koja ima cilj da revitalizuje multilateralne veze između Zapadnog Balkana i određenih zemalja EU, kao i da poboljša regionalnu saradnju zemalja Zapadnog Balkana u oblasti infrastrukturnog i ekonomskog razvoja.

U plenumu i sesijama učešće su uzeli i ambasador Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji Nj.E. Aksel Ditman, ambasador Republike Italije u Republici Srbiji Nj.E. Đuzepe Manco, ambasador Republike Hrvatske u Republici Srbiji Nj.E. Gordan Bakota, poslanik nemačkog Bundestaga Mihael Brand, zamenik predsedavajućeg „CDU“ poslaničke grupe u Parlamentu pokrajine Berlin Stefan Evers, predsedavajuća Parlamentarne grupe prijateljstva Srbija-Nemačka i poslanica Narodne skupštine Republike Srbije Vesna Marković, stručnjak za odnose EU-Zapadni Balkan Zoran Nechev iz Skoplja i mnogi drugi.