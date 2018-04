Počeo upis dece u školu

Upis prvaka u školu je počeo danas i zvanično traje do 31.maja, ali se deca u školu mogu upisati do 1. septembra.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 65.510 dečaka i devojčica stasalo je za upis u prvi razred od septembra.U odnosu na prošlu godinu sada će 2.800 dece manje krenuti u školu. U prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina, što znači da se za školsku 2018/2019. godinu upisuju mališani rođeni od 1. marta 2011. do 29. februara 2012. godine. Prema najavama ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića, roditelji koji ne upišu decu na vreme u prvi razred osnovne škole biće kažnjeni sa 100.000 dinara.

Od nove školske godine, prvačići i učenici petih razreda osnovne škole kao i prvih razreda srednje škole nastavu će imati po reformisanom nastavnom planu i programu, prema kome je akcenat na praktičnoj primeni stečenih znanja.