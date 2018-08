Počinje izgradnja 276 stanova za izbeglice u Veterniku

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je polaganju kamena-temeljca u Veterniku čime je svečano obeležen početak gradnje 276 stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji Novog Sada, u okviru petog potprojekta Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji (RSP). Ukupna vrednost radova na izgradnji objekta je 6,4 miliona evra, a finansijska sredstva obezbeđena su najvećim delom iz donatorskog fonda Regionalnog stambenog programa, u kojem je glavni donator Evropska Unija. Gradnja stanova počela je u Ulici Vojvode Bojovića, simboličnim polaganjem kamena temeljca, a rok za završetak je 15 meseci.

– Predviđen rok za zavreštak radova na ovom stambenom kompleksu je kraj 2019. godine, a danas prisustvujemo početku njegove izgradnje, upravo zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije, Komesarijata za izbeglice i migracije, kao i donatora OEBS-a, UNHCR-a, Evropske unije i drugih država donatora. Očekujem da ćemo se početkom 2020. godine okupiti na ovom istom mestu i prisustvovati useljavanju 276 porodica proteranih sa svojih ognjišta koje su pretrpele veliku nepravdu. Istovremeno, mi pripremamo sa istim partnerima, izgradnju 152 stana u Futogu i dodatak investiciji ovde u Veterniku. To je još jedan znak da Republika Srbija, Grad Novi Sad i Veternik imaju veliko srce i da šalju poruku da ovde ima mesta za sve. Mi primamo svoje sunarodnike, koji na žalost ne mogu da se vrate u svoje kuće, ali smo i migrante iz raznih krajeva sveta širokogrudo ugostili kada su bili u problemu, jer razumemo tuđu muku. Voleo bih da se iz našeg jezika izgubi pogrdno značenje reči „izbeglica“ i da se ne koristi u pežorativnom smislu, kao nedostatak ili manjkavost. Mi želimo da ti ljudi budu ravnopravni, ponosni građani sa svim pravima i obavezama kao i drugi Novosađani. Zato volim naš grad i našu zemlju, i ponosan sam na postupke svojih sugrađana i sunarodnika koji su uvek spremni toplo da dočekaju i prigrle pripadnike svog, ali i drugih naroda, sa izraženim razumevanjem i empatijom – rekao je gradonačelnik Vučević i zahvalio se donatorima, kao i Krajišnicima i Srbima iz BiH na strpljenju da im se posle 23 godine reši stambeno pitanje.

Ceremoniji su pored gradonačelnika, prisustvovali i prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica Ivica Dačić, komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić, predstavnik Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar, šef predstavništva UNHCR Hans F. Šoder, predstavnik misije OEBS Džejms Stokstil, koordinator za izbeglice u ambasadi SAD Tim Svet, kao i predstavnici drugih državnih i međunarodnih institucija i korisnici.

– Ovde nije reč o kreditu ili bilo čemu čime se zadužuje naša zemlja. Ovde je reč o donacijama, a to je regionalna inicijativa koja je započela u Sarajevu sa ciljem da se u četiri zemlje reši status izbeglica, odnosno njihovo stambeno pitanje. Mi smo dosta uradili, ali treba da nastavimo dalje. Zahvalni smo donatorima, ali da bi se posao dovršio treba još novca. Očekujemo da će u narednih nekoliko godina ovo pitanje biti konačno rešeno tj. da u Srbiji više neće biti onih sa statusom izbeglica. Onda nam ostaje rešavanje stambenih problema ljudi koje smo mi definisali kao interno raseljena lica, a to su porodice proterane s Kosova i Metohije koje nisu bile deo ovog programa, jer nisu imale status izbeglice, s obzirom na to da da mi smatramo KiM kao sastavni deo naše zemlje. Hvala donatorima, kao i svima u republičkoj Vladi i u lokalnim samoupravama na veoma odgovornom pristupu ovoj temi. Mi smo značajan deo programa završili, tako da će do kraja godine više od 3000 porodica biti zbrinuto, ali potrebno je i dalje da se radi – rekao je Dačić i naglasio da se nada da će predstojeći radovi teći bez problema i da će biti okončani u predviđenom roku.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice, a najveći broj njih je baš u Srbiji. Sprovodi se uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a finansiran je sredstvima EU, SAD, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske. Potprojekat pet vredan je ukupno 46,7 miliona evra. Od te sume, odobrena međunarodna donatorska sredstva čine 36,3 miliona evra, a doprinos Republike Srbije je 10,4 miliona evra. Pored dodele 250 paketa građevinskog materijala u 11 opština širom Srbije i kupovine 200 seoskih kuća u 19 opština, kroz taj potprojekat biće obezbeđeno još 1267 stanova u 27 jedinica lokalne samouprave za izbegličke porodice u Republici Srbiji.