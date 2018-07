Počinju radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u bloku ulica Modene, Žarka Zrenjanina, Stražilovske i Maksima Gorkog

Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad u četvrtak, 26. jula 2018. godine, počinje sa radovima na rekonstrukciji vrelovodne mreže u bloku ulica Modene, Žarka Zrenjanina, Stražilovske i Maksima Gorkog.

Zbog pomenutih radova, prema Rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, određuje se privremena zabrana saobraćaja u Ulici Miroslava Antića, od Ulice Polita Desančića do Ulice Žarka Zrenjanina i zabrana parkiranja u delu Ulice Žarka Zrenjanina, između ulica Vladike Platona i Miroslava Antića. Radovi se izvode i na pešačkim površinama u delu Ulice Žarka Zrenjanina, od Bulevara Mihajla Pupina do Stražilovske ulice i u Ulici Maksima Gorkog sa neparne strane, od Stražilovske ulice do Trga Ferenca Fehera.

Privremena izmena režima saobraćaja će trajati do 15. oktobra 2018. godine.

JKP „Novosadska toplana“ mole sve građane da imaju strpljenja i razumevanja za pomenute radove.