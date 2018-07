Porošenko: Ne priznajemo Kosovo, EU zajednički cilj

BEOGRAD – Srbija i Ukrajina imaju tradicionalno dobre i prijateljske odnose, koje žele da prodube na svim nivoima, istakao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da Srbija želi da svi problemi u Ukrajini budu rešavani na miran način, uz poštovanje dogovora iz Minska, te da je predsednik Ukrajine Petro Porošenko poželeo postizanje kompromisa sa Albancima oko Kosova i Metohije.

„Nadamo se i želimo da svi problemi u Ukrajini budu rešavani na miran način, da se poštuju Minski dogovori, i verujemo da je OEBS veoma važna karika u konačnom uspostavljanju mira.

Predsednik Porošenko je poželeo Srbiji postizanje kompromisa sa Albancima, uz činjenicu da je Ukrajina uvek bila na strani poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije“, kazao je Vučić na zajedničkoj konferencijom za štampu.On je preneo da je prisutna obostrana želja za unapređenjem bilateralnih odnosa, jačanju političkog dijaloga i jačanje ekonomske saradnje.

Vučić je dodao da ne može građanima Srbije da obeća da će Srbija postati članica EU 2025. godine, ali da je sada, nakon što je to uverenje iskazao predsednik Ukrajine, malo optimističniji.

„Danas ste mogli da vidite zašto je Porošenko mnogo bolji političar od mene. On je sa velikim optimizmom najavio 2025, kojoj se obojica nadamo. Ja to ne mogu da obećam građanima Srbije, jer to ne zavisi samo od nas. Mogu samo da obećam da ćemo da radimo sve što možemo“, objasnio je Vučić.

Rekao je da nije tako šarmantan, kao Porošenko i da nema taj osmeh, niti energiju da može tako nešto da „proda“ građanima, već da može samo da im obeća da moramo i da ćemo da radimo sve što je do nas.“Ako Petro kaže da možemo 2025, sada sam i ja malo opmitističniji“, istakao je Vučić.

„Srbija i Ukrajina nemaju otvorenih bilateralna pitanja. Smatraju jednu drugu izrazito prijateljskim zemljama. Naši jezici su najsličniji u svetu i slovenskoj grupi jezika“, objasnio je Vučić.

Ponovio je da, onako kako Ukrajina podržava teritorijalni integritet Srbije, tako i Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine.“Smatramo da je veoma važno da ozbiljno, odgovorno i mnogo radimo na unapređenju naših veza i prijateljstva. Smatramo da u narednom periodu mešoviti komitet može da uradi mnogo za unapređenje ekonomske saradnje, političkih i kulturnih veza“, dodao je on.

Vučić je rekao da veruje da će uskoro u našim gradovima biti mesta za spomenike najpoznatijim ukrajinskim književnicima, kao i da će se otvoriti kulturna i sportska saradnja, a istaknuta je i spremnost za razmenu iskustava u svim drugim oblastima. Među njima su i evrointegracije, kako je rekao, gde će jedni drugima ukazivati na greške i prednosti, šta možemo i šta treba zajednički da uradimo.

Vučić je ukazao da je tek od prošle godine, posle velikog pada, ostvarena viša trgovinska razmena u visini od 357 miliona dolara, uz skok našeg uvoza i izvoza.“I dalje imamo značajan deficit u trgovinskoj razmeni sa Ukrajinom. Očekujemo i razgovarao sam sa predsednikom Porošenkom da damo injekciju saradnji da dostignemo cifru od milijardu evra, pa da vidimo kako će ići dalje“, rekao je on.

Vučić je izrazio uverenje da će u narednom periodu Srbija i Ukrajina moći da potpišu sporazum o slobodnoj trgovini, podsećajući da nije lako doći do dogovora o tom pitanju.“Uvereni smo da ćemo imati konstruktivan i prijateljski stav Ukrajine po pitanju našeg pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji“, dodao je on.

Vučić je istakao da je neophodno da se unaprede kontakti i između ljudi dve zemlje, da želimo da vidimo još veći broj Ukrajinaca u Srbiji, kao i srpskih državljana u Ukrajini.“Pokrenuli smo inicijativu, a dobićemo analizu našeg operatera Er Srbije da li je moguće uspostaviti redovnu liniju za Kijev. To bi bio značajan podstrek našim prijateljskim odnosima“, naglasio je on.

Vučić je preneo da je prošle godine bilo 10.64 turista iz Ukrajine u Srbiji, i da je u prvih pet meseci ove godine zabeležen rast od 12 odsto.To, prema njegovim rečima, može biti i više.Podsetio je da je sa Porošenkom razgovarao prošlog meseca u Turskoj, prilikom otvaranja gasovoda TANAP, i da su tada razgovarali o energetskim i drugim pitanjima.

Porošenko: Ne priznajemo Kosovo, EU zajednički cilj

Ukrajinski predsednik je poručio je da dve zemlje nemaju bilateralnih problema, da Ukrajina odlučno poštuje i uvažava teritorijalni integritet Srbije, da nije priznala Kosovo a da rešenje za to pitanje treba naći putem kompromisa uz uvažavanje interesa Srbije.