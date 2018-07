Poslanik Evropskog parlamenta Marko Zani u poseti Skupštini APV

Delegacija Skupštine AP Vojvodine, koju su činili potpredsednici Damir Zobenica i Snežana Sedlar, šef Poslaničke grupe ”Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” i njegov zamenik Milenko Jovanov i Milan Vlaisavljević, razgovarala je danas sa poslanikom Evropskog Parlamenta Markom Zanijem (Marco Zanni), koji boravi u višednevnoj poseti Republici Srbiji. Zobenica i Zani razgovarali su o investicionim potencijalima AP Vojvodine, njenoj ulozi i doprinosu u procesu evropskih integracija Srbije, kao i o mogućnostima jačeg povezivanja Vojvodine i regija iz Italije koju Zani predstavlja u Evropskom parlamentu. Predstavljaući evroparlamentarcu rad Skupštine Vojvodine, potpredsednik Zobenica je istakao da je jedan od osnovnih stubova politike pokrajinske administracije međuregionalna saradnja kojom se Vojvodina na najbolji mogući način predstavlja u regionu i celoj Evropi, stvarajući uslove za jačanje privrednih, obrazovnih, kulturnih i drugih veza. “Naš cilj je stvaranje partnerskih i prijateljskih veza sa regionalnim parlamentima širom Evrope. Do sada smo potpisali veliki broj sporazuma o saradnji sa evropskim regionima kako bismo stvorili institucionalni okvir za saradnju predstavnika privrede, obrazovnih i kulturnih institucija, saradnju u oblasti zdravstva i socijalne politike. Rezultati naše međuregionalne saradnje su vidljivi i merljivi. Između ostalog, na najbolji mogući način smo predstavili naše investicione potencijale što je rezultiralo dolaskom stranih ulagača, a samim tim se odrazilo i na životni standard naših građana“, rekao je Zobenica. Ističući veliko zadovoljstvo što ponovo ima priliku da boravi u Novom Sadu i u Srbiji, Marko Zani je ocenio da je Republika Srbija jedan od najvažnijih partnera Italije, ne samo u oblasti privrede, nego i kao poveznica prema istočnoj Evropi i Srednjem Istoku. „Ono što sam ima priliku da vidim u Vojvodini kada je reč o investicijama je zaista impresivno, situacija je bolja nego u nekim regijama u Italiji. Vojvodina ima veoma velik investicioni potencijal i nadam se da ćemo gradeći partnerske veze doprineti još većem broju investicija na ovom prostoru“, istakao je Zani. Zani je rekao i da je spreman da pruži snažnu podršku saradnji sa italijanskim regijama u oblasti kulture, s obzirom na to da Vojvodina ima veoma bogato kulturno nasleđe i da je Novi Sad poneo titulu Evropske prestonice kulture za 2021. godinu. On je predložio uspostavljanje saradnje između akademija umetnosti iz Vojvodine i Italije, sa posebnim akcentom na Lombardiju iz koje dolazi, te pozvao delegaciju Skupštine AP Vojvodine da u skorijem periodu poseti ovu regiju.