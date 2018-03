Posle 19 godina železnički saobraćaj preko novog Žeželjevog mosta

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović zajedno sa potpredsednicom Vlade Republike Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zoranom Mihajlović i komesarkom Evropske unije za transport Violetom Bulc, obišao je gradilište novog drumsko-železničkog mosta u Novom Sadu, gde su stigli vozom, prvi put posle 19 godina od kada je porušen u NATO agresiji.

Predsednik Mirović je izrazio zadovoljstvo zbog toga što će već oko 6. aprila železnički saobraćaj na Žeželjevom mostu biti pušten u redovan rad, uz napomenu da je pre šest godina govoreno o godinama kada će se to ostvariti, a da danas vidimo da se rokovi poštuju.

On je izrazio uverenje da će za nekoliko meseci, uz zajedničku koordinaciju sa Gradom Novim Sadom, na Žeželjevom mostu biti pušten i drumski saobraćaj.

„Posla još ima, i niko ne treba da ima iluzija da ćemo za nedelju ili dve uspeti da ovaj posao završimo. Ono što je činjenica, jeste da smo zajednički, od kada smo napravili potpunu koordinaciju predstavnika Evropske unije, Vlade Srbije, Pokrajinske vlade i Grada Novog Sada, uspeli da u planiranim rokovima, bez finansijskih i gotovo bez tehničkih problema, ovaj posao polako privedemo kraju“, kazao je Mirović i poručio da je ovo veoma važna vest za sve stanovnike naše zemlje.

Mirović je podsetio da je u toku realizacija rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Beograda u dve deonice, i izrazio uverenje da ćemo za 3-4 godine od Novog Sada do Beograda stizati za 40 minuta.

„Ovo pokazuje jednu novu snagu Srbije, snagu dobre organizacije, zajedničkog planiranja, naš odnos sa partnerima iz Evropske unije, koji su u značajnom obimu finansirali ovaj posao. Ovo pokazuje zapravo budućnost naše zemlje, budućnost u ekonomiji, u razvoju, transportu, boljoj organizaciji saobraćaja, u atraktivnosti za sve oblike poslovanja“, kazao je Mirović.

Ministarka Mihajlović je naglasila da su predstavnici Vlade Srbije, Pokrajinske vlade, Grada Novog Sada, ali i Evropske komisije, na nedeljnom nivou pratili napredak radova na mostu.

Ona je dodala da će za nekoliko dana u redovan rad biti pušten železnički saobraćaj, te da se pristupne saobraćajnice završavaju.

„Pred nama je jedan moderan most. Upravo takva želi i Srbija da bude – moderna, razvijena članica Evropske unije, koja je na najbolji i najefikasniji način povezana sa svim zemljama u okruženju“, rekla je ministarka Mihajlović naglasivši da je Žeželjev most na vrlo važnom koridoru 10.

Komesarka Evropske unije za transport Violeta Bulc izjavila je da most ima snažnu simboliku, jer je Republika Srbija ispunila obećanje dato pre godinu dana na istom ovom mestu. Prema njenim rečima, most je infrastrukturni projekat značajan za povezivanja ljudi sa obe strane reke, dalji brži razvoj Novog Sada, ali da je posebno važan jer je deo jedne veće agende – a to je agenda povezivanja koja postoji u Evropskoj uniji i koja zemlje Zapadnog balkana stavlja na svoju mapu.

Bulcova je rekla da je Evropska unija sufinansirala izgradnju mosta. Od 50 miliona evra, EU je obezbedila 40 miliona evra, a tu spada i novac opredeljen za izgradnju pristupnih puteva, gde je od četiri miliona evra, EU izdvojila tri miliona evra.

„Obnovili smo ono što smo izgubili 1999. godine,“ rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i zahvalio se Vladi Republike Srbije, Pokrajinskoj vladi i partnerima iz Evropske unije koji su radili na izgradnji novog mosta.

Obilasku su prisustvovali i šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, kao i predstavnici kompanija koje učestvuju u projektu izgradnje Žeželjevog mosta.