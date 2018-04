Posle vaskršnjeg posta treba umereno jesti

Obilje hrane i pića nezaobilazni su deo svake praznične trpeze, što može biti pravi šok za organizam nakon dugog vaskršnjeg posta. Procenjuje se da tokom praznika svaka četvrta osoba ima problema sa varenjem zbog preteranog unosa hrane i konzumiranja alkoholnih pića.

Uskršnja jaja su sastavni deo Uskrsa, radost za decu, ali i odrasle. Ipak, nikako ne biste smeli da preterate sa njihovim konzumiranjem. Preporuka nutricionista za Uskršnje praznike za zdrave osobe je prihvatljivo da pojedu do tri jaja dnevno, ali pritom treba paziti na ukupan unos holesterola iz različitih izvora. Razlozi za to su ozbiljni, jer iako su jaja veoma korisna u ljudskoj ishrani i predstavljaju bogat izvor proteina, vitamina i minerala jaja ne spadaju u hranu koja se brzo vari. Za jedno jaje potrebno je od dva do četiri sata. Zato je preporuka lekara da oni koji imaju problema sa žuči da ne konzumiraju žumanca uopšte.Ukoliko se pretera može da dođe do određenih zdravstvenih problema, jer su jaja bogata zasićenim mastima te mogu da naprave problem u kardiovaskularnom sistemu i gastroenterološkim organima. Loše životne navike i nedovoljno kretanje, uz konzumiranje visoko energetskih napitaka i visoko kalorične hrane, dovelo je do porasta broja obolelih od šećerne bolesti i povišenog krvnog pritiska , zato je savet lekara tokom praznika potrebno uvažiti i ne preterivati sa količinom hrane.