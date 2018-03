Potpisani ugovori za realizaciju trogodišnjeg programa „OPENS 2019“

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je potpisivanju ugovora između Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad Omladinska prestonica Evrope-OPENS 2019“ i predstavnika 44 omladinske organizacije koje će u toku naredne tri godine sprovoditi programske aktivnosti za mlade u susret godini titule. Na potpisivanju u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu prisutni su bili i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez, član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin, rektor Univerziteta prof. dr Dušan Nikolić i koordinator „OPENS 2019“ Vukašin Grozdanović.

– Današnji događaj je još jedan iskorak u realizaciji svega onoga što smo zacrtali u programu sprovođenja politike prema mladima u Novom Sadu. Ovo potpisivanje nije samo značajno u kontekstu titule Omladinske prestonice Evrope, nego radi čitavog odnosa prema mladima u našem gradu, ali i u Srbiji. Lepo je što omladinske organizacije nisu više samo korisnici novčanih sredstava, već što sad i preuzimaju odgovornost u kreiranju politike u toj oblasti. Ponosan sam na sve što smo zajednički radili prethodnih godina. Iako je tada to delovalo kao pionirski poduhvat prema kojem je mnogo ljudi bilo skeptično, za par godina smo došli do toga da OPENS danas potpisuje ugovor sa 44 omladinske organizacije u koje će biti uključeno preko 75 000 omladinaca, to na trogodišnjem nivou. Nekada je to bilo nezamislivo, a sada je Gradska kuća i više nego otvorena za omladinske organizacije. Stigli smo na taj nivo prvenstveno zahvaljujući tim mladim, vrednim ljudima koji su uspostavili sa gradskom administracijom otvorenu komunikaciju i saradnju, na koju smo mi spremno i efektivno odgovorili. To što je Novi Sad postigao, može biti odličan primer za celu Srbiju. Ove godine nas čeka realizacija velikog projekta, a to je početak velikih infrastrukturnih radova u „Youth Creative Polisu“, tzv. Kineskoj četvrti, o čemu smo razgovarali i sa premijerkom Anom Brnabić koja nas je uverila da imamo punu podršku Vlade Srbije na tom projektu – rekao je Miloš Vučević.

Tokom prošle godine, u Novom Sadu su konkursom izabrane 44 organizacije koje sprovode 49 programskih aktivnosti, a kojima će, samo u 2018. godini, biti obuhvaćeno 75 000 mladih, dok će tokom tri godine biti uključeno ukupno preko pola miliona mladih iz cele Evrope. Koordinator „OPENS 2019“ Vukašin Grozdanović je naglasio da je ovo je prvi put da organizacije potpisuju trogodišnje ugovore, čime se dokazuje da OPENS otvara vrata novim modelima saradnje. On je naglasio da je vrednost projekata za koje se danas potpisuju ugovori 65 miliona dinara, od ukupno 120 miliona koliko je opredeljeno sredstava za OPENS u 2018. godini, a kako je istakao, konstrukcija budžeta je takva da najviše novca stiže iz gradskog budžeta, dok Pokrajina i Republika takođe doprinose, tako da su sva tri nivoa vlasti uključena u realizaciju omladinskih projekata.