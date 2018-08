Povećanje plata u prosveti za 10 odsto pred kraj godine?

BEOGRAD – Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da se razgovara o tome da plate prosvetnih radnika budu povećane bar za deset odsto.

„Zdravstvo i prosveta će imati prednost, to sam čuo od premijerke i to mogu da kažem, ali će to biti pred kraj godine“, rekao je ministar novinarima u Beogradu.

On je naglasio da se sa sindikatima rade novi modeli finansiranja oko platnih razreda, što je veoma važno za kvalitet nastave.Sledi spajanje dve visoke strukovne škole iz oblasti turizma i ugostiteljstva i dve visoke medicinske škole

Nakon spajanja Beogradske poslovne škole i Poslovne škole u Blacu u Akademiju poslovnih strukovnih studija, sledeće na redu je spajanje dve visoke strukovne škole iz oblasti turizma i ugostiteljstva u jednu, kao i dve visoke medicinske škole, najavio je danas ministar prosvete Mladen Šarčević.

„Svakako su u vrhu mojih interesovanja Medicinska škola u Ćupriji i Medicinska škola u Beogradu“, rekao je Šarčević novinarima.

On je naglasio da najviše pritužbi stiže iz visokih poslovnih škola „gde ima mnogo para“.“Gde god ima mnogo novca, tu je i nevolje, jer se onda za njih svi interesuju“, podvukao je Šarčević.

Za razliku od fakulteta koji osim dekana imaju i rektora kao višu instancu kontrole, Šarčević kaže da visokim strukovnim školama upravljaju direktori koje niko ne kontroliše.

Na red će doći, kako je rekao, sve visoke poslovne škole – nastaviće se sa reorganizovanjem u oblasti ekonomije, zatim turističke, medicinske, ali i vaspitačke poslovne škole.One će biti spajane u akademije ili će se pripajati fakultetima i univerzitetima.

Ministar je podsetio da je formiran privremeni Savet za Akademiju poslovnih strukovnih studija i da njega čine eksperti iz oblasti prava, ekonomije, finansija…

Njihov zadatak biće da utvrde šta se tačno dešavalo u dve visoke poslovne škole, u Blacu u Beogradu, i da utvrde tokove novca, kao i da se napravi dobri modeli nastave i ispita.

Što se tiče poslovanja dve visoke škole i „isisavanja novca“, ministar je rekao da je uključeno i tužilaštvo.“Novac je možda zakonski trošen, ali da nije moralno to što su radili“, zaključio je on.

Izvor: Tanjug