Požarevac uživao u Sportskim igrama mladih

Sportske igre mladih počele sa takmičenjima za sezonu 2018.

Požarevac je danas bio grad sporta. Tribine na otvorenim terenima Hale sportova bile su premale da prime sve zainteresovane da prisustvuju Svečanom otvaranju Sportskih igara mladih za grad Požarevac. Preko 1.500 mališana družilo se, takmičilo i uživalo u Karavanu radosti i prijateljstva. Igre su zvanično otvorili Ivana Jovanović, predsednica Sportskih igara mladih Srbije i gradonačelnik Bane Spasojević, uz prisustvo Ane Miljanić, gradske većnice za sport, Zlatana Kostića, predsednika Sportskog saveza grada Požarevca, Zorice Mijatović sportskog direktora i koordinatora SIM Srbije.

Bilo je sjajno videti paljenje baklje prijateljstva koju je nosio talentovani odbojkaš Jovan Stepanović . U ime takmičara zakletvu SIM prijateljstva položila je učesnica Igara Ana Pejić, dok je u ime sudija to uradio Lazar Miletić, koji je delio pravdu na basketu 3×3. Danas su održana takmičenja u čak sedam sportova, pobednici su obezbedili plasman na Državno finale, koje će se održati u julu u Beogradu.

– Prezadovoljna sam, bilo je zaista divno na otvaranju. Prepune tribine i okolo njih, u kompleksu Hale sportova, pokazatelj su da je Požarevac grad sporta i da mladi obožavaju Sportske igre mladih. Ovo je još jedan trijumf nas i lokalne samouprave. Kod nas pobeda nije prioritet, svi smo pobednici, deca to već znaju. Lepo se druže i takmiče. I ono što je najbitnije je da ako danas u ovom lepom gradu imamo samo jedno srećno dete više, naša misija je uspela. Sigurna sam da će ove godine tako biti i širom teritorije Republike Srbije, s obzirom da slavimo peti rođendan i sve će biti u znaku našeg malog jubileja – istakla je Ivana Jovanović, predsednica Sportskih igara mladih Srbije.

Gradonačelnik Požarevca Bane Spasojević, dobio je veliki aplauz na otvaranju posle pozdrava koji je uputio mladima, kojih je danas bilo preko 1.500.

– Sport je deo naše kulture i tradicije. Čestitam Sportskim igrama mladih na organizaciji, zaista je lepo videti ovoliko dece na jednom mestu, to je pravo bogatstvo. Siguran sam da će se još dugo posle ovih današnjih Igara, u našem gradu sumirati utisci, kod naše dece ali i mene kao gradonačelnika. Čestitam vam rođendan i želim da još dugo trajete, a zajedno da proslavimo vaš 18 rođendan na velikom otvaranju u Požarevcu – istakao je Bane Spasojević, prvi čovek Požarevca.

Pobednici takmičenja iz gradova širom Srbije, koji se besplatno takmiče u deset sportova, stiču pravo da predstavljaju svoj grad na Državnom prvenstvu u Beogradu u julu, gde će pobednici ostvariti pravo da putuju krajem avgusta u Split, na veliko Međunarodno finale.