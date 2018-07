Poznati sportisti delili medalje

Državo finale SIM Srbije ulazi u završnu fazu

Ada Ciganlija i danas je bila prepuna mališana koji su se takmičili na Državnom finalu Sportskih igara mladih Srbije. Dobili smo pobednike, podeljene su diplome, poznati su putnici u pet sportova, koji će predstavljati Srbiju u Splitu na regionalnom takmičenju. Poznati sportisti, zajedno sa koordinatorima obišli su današnja završna takmičenja a na kraju su delili medalje najboljima u stonom tenisu, tenisu, basketu 3 na 3, rukometu i šahu. Veliki aplauz dobili su Đorđe Gagić (košarkaški reprezentativac Partizana), Armin Đerlek i Svetozar Marković (fudbaleri Partizana), Andrea Arsović (predstavnik Olimpijskog komiteta Srbije) i Dimitrije Grgić (reprezentativac Srbije u streljaštvu, zlatni sa Evropskog prvenstva).

Podela medalja okupila je sve učesnike, a oduševljenje je krenulo kada su u vazduh poletele konfete. Predsednica SIM Srbije Ivana Jovanović, pozdravila je sve učesnike a putnicima u Split poželela jedno nezaboravno iskustvo i puno novih poznanstava.

– Ovo su sjajne stvari. U naše vreme nije bilo ovoga. Deca imaju šansu da se slobodno prijave i besplatno igraju u sportu koji vole. I onda kada pobede, još i da imaju obezbeđen put na more i takmiče se sa vršnjacima iz inostranstva – istakao je jedan od najmlađih prvotimaca Partizana, Svetozar Marković.

Na njegove reči nadovezao se Armin Đerlek, za koga su se raspitivali mnogi inostrani klubovi.

– Sport je nešto najlepše. Baš sam zadovoljan kako je ovo organizovano, svaka čas ljudima iz Sportskih igara mladih i državi koja podržava projekat. Deca se trebaju baviti sportom, nema ništa lepše od toga. A još kada znaju da ako pobede idu na more, onda je to još jedan dodatni podstrek – poručio je Đerlek.

U četvrtak startuje preostala grupa sportova. U 9.00 je na Adi planirano Svečano otvaranje za mlade sportiste, posle toga su na redu takmičenja, a u petak finalni dueli i podela medalja. Međunarodno finale Sportskih igara mladih održaće se od 20. do 26. avgusta.