Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Veliki petak u znak sećanja na dan kada je Isus Hrist raspet na krstu na Golgoti

Veliki petak se smatra najtužnijim danom hrišćanstva i na taj dan se ne služi liturgija u crkvama, osim ako se poklopi s Blagovestima. Pošto je to za hrišćane dan velike žalosti, on se obeležava strogim postom, uzdržavanjem od bilo kakvog veselja i proslava, a takođe u narodnoj tradiciji je da se tog dana ne rade poslovi u polju i u kuci.Od velikog četvrtka do Vaskrsa ne oglašavaju se zvona na crkvama, jer su ona u pravoslavnoj crkvi znak radosti.

Pravoslavni hrišćani u nedelju 8. aprila obeležavaju Vaskrs.

Patrijarh srpski Irinej sa arhijerejima SPC čestitali su Vaskrs svim hrišćanima koji ovaj praznik slave po Starom kalendaru i u Poslanici poručili da nema danas čoveka, bio on vernik ili nevernik, koji ne bi želeo bar za trenutak da učestvuje u istinskoj radosti, ali da tog mira i radosti nema niotkuda.

Vasskrs je najveći hrišćanski praznik. Njime se obeležava događaj koji je sama suština Hrišćanstva.

Ustanovljen je u spomen na vaskrsenje Isusa Hrista, o čemu svedoče Jevanđelja.

Vaskrs uvek pada u prvu nedelju posle punog meseca iza prolećne ravnodnevnice i zato se ne praznuje istog datuma. Može pasti od 22. marta do 25. aprila prema julijanskom (od 4. aprila do 8. maja prema gregorijanskom kalendaru). Prethodi mu Veliki post od sedam sedmica. Kod Srba, uobičajeno je da se ovaj praznik čestita sa „Hristos vaskrse“ a odgovara se sa „Vaistinu vaskrse“.