Predstavljena fotomonografija o zaštićenom području „Karaš-Nera“

U Pokrajinskoj vladi je danas održana promocija fotomonografije o zaštićenom području Predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ (2018), u izdanju Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Ova publikaciji, koja obuhvata 140 fotografija, ima za cilj da ukaže na višestruki značaj zaštićenih područja u Vojvodini kao značajan potencijal za njihov održivi razvoj.

Vladimir Galić, resorni sekretar je, na predstavljanju ove fotomonografije, praćene izložbom odabranih fotografija, naglasio da bi svako proglašenje prirodnog dobra, u ovom slučaju to je predeo Karaš-Nera, moralo biti propraćene jednom ovakvom publikacijom, koja bi o tome svedočila.

„Ako to ne uradimo, nećemo pokazati svetu i okolini šta je to izuzetno što postoji u Vojvodini“, istakao je Galić i dodao da će svaki sledeći put, kada budemo proglašavali neko zaštićeno dobro, insistirati i na izradi fotomonografije za to područje.

Galić je podsetio da je zaštićeno područje Karaš-Nera proglašeno pokrajinskom skupštinskom odlukom 2015. godine, i dodao ovom prilikom da će se insistirati na proglašenju novih zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji AP Vojvodine. On je ukazao da to nije samo zato što ih imamo, već zato što više ne treba da postoje administrativne prepreke, kako bi se tako nešto uradilo.

On je ilustrovao to i činjenicama, koje govore da prema direktivama EU, 12 posto teritorije Republike Srbije treba da bude pod određenim stepenom zaštite – prvog, drugog ili trećeg stepena.

„Trenutno na teritoriji AP Vojvodine imamo svega 6,5 posto teritorija pod zaštitom,“ rekao je resorni sekretar Galić i ovom prilikom pozvao Zavod za zaštitu prirode, koji je pružio stručnu podršku Sekretarijatu u izradi ove monografije, na saradnju i u ovom delu aktivnosti.

O značaju fotomonografije govorili su i podsekretar u Sekreatrijatu Brankica Tabak, Nikola Stojnić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i autor fotografija Geza Farkaš, koji su ukazali na izuzetnost prirodnih lepota i značaj zaštićenog područja Karaš – Nera, koje se nalazi u pograničnoj vojvođanskoj regiji u Južnom Banatu, u opštini Bela Crkva.

Na brojnim fotografijama zabeležena je bogata i raznovrsna prirodna baština ovog područja, koje se odlikuje velikim brojem biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, odnosno ekosistemskim, specijskim i genetskim diverzitetom.