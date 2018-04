Predstavljeni lideri u privlačenju investicija u Vojvodini

U organizaciji Pokrajinske vlade i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), danas su na manifestaciji „Lideri investicija u Vojvodini“ predstavljeni primeri najboljih praksi sistemskog pristupa ekonomskom razvoju i privlačenju ulaganja koji primenjuju AP Vojvodina i njene opštine.

Pored potencijala Rume, Sombora i Novog Sada, u domenu privlačenja investicija i unapređenja opštinskih usluga predstavljeni su rezultati novog istraživanja NALED o spremnosti lokalnih samouprava u Vojvodini da podstiču razvoj lokalne privrede.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović naglasio je ovom prilikom da je ravnomeran ekonomski razvoj AP Vojvodine izdvojen kao jedan od glavnih prioriteta po formiranju Pokrajinske vlade pre godinu i po dana.„To je od nas tražila realnost, jer je nesklad stepena razvijenosti pojedinih delova pokrajine bio izuzetno velik, gotovo bi se moglo reći drastičan“, naveo je Mirović i podsetio da je zatečeno stanje bilo takvo, da je čak 19 vojvođanskih opština palo ispod proseka razvijenosti Srbije, te da je bio gotovo potpuno zaustavljen razvoj, čak i nekada moćnih industrijskih centara poput Zrenjanina, Sombora ili Sremske Mitrovice.

Mirović je naglasio da jedan od mehanizama podrške razvoju svih opština jeste, u kontinuitetu, finansijska podrška otvaranju industrijskih zona širom Vojvodine. Trenutno se, kako je rekao, finansira izgradnja i opremanje 11 industrijskih zona, a cilj je da svaka opština u kojoj za to postoje uslovi dobije bar jednu modernu industrijsku zonu.On je naveo i da je otvaranje novih fabrika u svim delovima Vojvodine postalo gotovo svakodnevica, i podsetio da će kompanija u oblasti automobilske industrije CTF iz Baden-Virtemberga otvoriti pogon u industrijskoj zoni i Pančevu.

Predsednik Pokrajinske vlade je ukazao da je formirana Razvojna agencija Vojvodine čiji je cilj privlačenje investitora i direktno subvencionisanje otvaranja novih radnih mesta s akcentom na manje razvijene opštine i pre svega domaća preduzeća.

Stanka Pejanović, članica UO NALED je naglasila da je pored NALED-a, dobar pristup u privlačenju investicija u Vojvodini prepoznao i Fajnenšel tajms koji Vojvodinu godinama unazad pozicionira među najboljih deset u Evropi na listi „Gradovi i regioni budućnosti“ po strategiji privlačenja investicija i niskim troškovima ulaganja. Na ovoj listi se među malim regionima našao i Srem, kao i gradovi i opštine – Sremska Mitrovica, Inđija, Zrenjanin, Sombor, Pančevo, Ruma i Stara Pazova.

Kako je navela ovim lokalnim samoupravama zajedničko je da su ocenjene kao opštine po meri privrede prema BFC standardu povoljnog poslovnog okruženja koji NALED sprovodi od 2007. a koji za opštinskom rukovodstvu predstavlja putokaz i instrument za reforme i unapređenje uslova za poslovanje na lokalu.„Dok Doing business lista Svetske banke služi kao alat nacionalnim vladama u jačanju konkurentnosti država na globalnoj investicionoj mapi, NALED-ov standard se pokazao kao jednako efikasan model za lokalni nivo vlasti“, rekla je Stanka Pejanović.

U Srbiji je od 2008. do 2012. više od 30 lokalnih samouprava ispunilo zahteve BFC standarda, a od 2012. ovaj program prerasta u regionalnu inicijativu koja se sada sprovodi u Hrvatskoj, BIH, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Do sada je kroz BFC program prošlo gotovo 100 gradova i opština iz regiona, a 43 steklo je BFC SEE sertifikat po zajedničkom regionalnom standardu. Među njima je osam iz Srbije, od čega pet iz Vojvodine – Pirot, Leskovac, Šabac, Stara Pazova, Ruma, Pančevo, Novi Sad i Sombor.