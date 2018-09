Prijem za studente prve godine FTN-a

Prijem za studente prve godine Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu održan je danas na Trgu Dositeja Obradovića. Pored prikladnog programa, kao i upoznavanja sa upravom i rukovodiocima FTN-a, kao i studentskim organizacijama FTN-a, brucošima su se obratili i predstavnici Grada i AP Vojvodine, predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević.

– Fakultet tehničkih nauka školuje buduće tehnokrate. Malo je poznate da je prvi tehnokrata izmislio točak, a danas su tehnokrate dovele do toga da turizam u vasioni postaje stvarnost. Novi Sad može sa ponosom da kaže da ima ovaj fakultet. Siguran sam da svi oni koji završe Fakultet tehničkih nauka imaju osiguranu budućnost – poručio je predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić.

On je dodao da je najvažnije za studente da se steknu određena znanja, ali i iskustvo. Jer, „znanje i iskustvo pojedincu daju moć i snagu da zadovolji svoje egzistencijalne potrebe i da doprinese društvenoj zajednici koja ga je školovala“.

– Uloga fakulteta jeste mesto kreiranja esencije jednog društva. Ljudi koji završavaju fakultete pokazuju da su sposobni da organizuju svoje vreme i sebe, da bi sutra mogli da organizuju ljude oko sebe i pravili ovaj svet boljim – zaključio je predsednik novosadskog parlamenta.

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević kazao je da su mladi ljudi odabarali pravi fakultet.

– To je mesto gde se susreće nauka i visoko obrazovanje i privreda. Ovi mladi ljudi su poklonili svoje poverenje i mogu računati da će dobiti najbolja znanja. Ova znanja su vidljiva i u privrednom razvoju Srbije. Mladi su birali jednu izvesnu sudbinu, da budu deo procesa promena i da u svakom od segmenata koji se ovde razvija budu stvarni potencijal razvoja u kompanijama – rekao je prof. dr Milošević.

Dekan FTN-a prof. dr Rade Doroslovački precizirao je da je oko 2.500 studenata upisalo prvu godinu, ustvrdivši da je Fakutet tehničkih nauka jedan od retkih fakulteta gde se broj studenata još uvek ne smanjuje.

– To je znak da smo dobar fakultet i da deca uče ono što vole. Na većini naših studijskih programa je situacija takva da čim student završi fakultet, ima posao – zaključio je prof. dr Doroslovački.

Brucoše je pozdravio i odlazeći rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dušan Nikolić, poručivši novim studentima da su „napravili pravi životni izbor“.

– Od danas i zvanično postajete članovi jedne velike i moćne akademske zajednice koju čini blizu 52 hiljade studenata, 5.000 zaposlenih profesora, asistenata, istraživača i onih koji nas podržavaju u aktivnostima na 14 fakulteta i tri instituta u četiri univerzitetska grada. Ovo je institucija koja otvara mnoge mogućnosti, institucija koja je povezana sa velikim brojem univerziteta u svetu i to ne bez razloga – podvukao je prof. dr Nikolić.

Studentima su se obratili i student prodekan FTN-a Dejan Naćić, kao i predstavnica kompanije NIS. Pored prigodnog programa, brucoši su na izloženim štandovima mogli da postavljaju pitanja starijim studentima, a najboljima su dodeljene nagrade za ostvarene rezultate na prijemnom ispitu.