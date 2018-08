Priština počela pripreme za razgraničenje, Beograd odgovara da to ne ide bez dogovora

PRIŠTINA – Kosovo je jednostrano proglasilo nezavisnost, ali o demarkaciji ne može odlučivati na isti način, jer postoje neke stvari koje se ne mogu tako raditi, poručio je danas prvi potpredsednik vlade i ministar inostranih poslova Ivica Dačić.

„Nema nikakvih koraka u tom smeru dok se ne postigne dogovor“, rekao je Dačić na konferenciji za novinare povodom informacija da Priština priprema demarkaciju sa Srbijom.

Ministar je podsetio da je više puta ukazivao da nema dileme da mi želimo postizanje kompromisa, te da druga strana treba da se izjasni da li i ona to hoće.

„Dijalog će biti nastavljen u septembru, kako je rekao predsednik Aleksandar Vučić. Ne znam da li će biti još nekih sastanaka van tog dijaloga na raznim međunarodnim forumima. Trenutno nemamo neki predlog oko kojeg je postignut dogovor. O tome se tek razgovara. Ponekad se stvara utisak kao da je sve dogovoreno i rešeno“, naglasio je on.

Povodom pominjanja da Priština želi da uzme Bujanovac i Preševo, Dačić je rekao da su to sve „prazne priče“ i da ako neko želi da ozbiljno razgovara to mora biti deo ozbiljnog projekta.“Želimo najmanje loše rešenje za sve. Najviše bi voleli da zemlje koje nisu iz ovog regiona da prate taj proces i podrže rešenje do kojeg dođemo“, rekao je Dačić nakon susreta sa šeficom dipomatije Gane.

On je podvukao da Srbija zbog toga zemljama koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova govori da je to pogrešna odluka i da pregovarački proces nije priveden kraju.“Nema nikakvih aktivnosti u pravcu demarkacije koje se sprovode. Postoji administrativna linija, a nju već dvadeset godina kontroliše Kfor. Nikakvih drugih aktivnosti nema. Ako neko misli da je kompromis da treba da dobiju Preševo, Bujanovac, Medveđu mislim da ne razumeju situaciju u kojoj se nalaze“, podvukao je Dačić.

Sever Kosova je prepreka „Zelenoj transverzali“, ako pripadne Srbiji

On je istakao da bi, ako Srbija usled razgraničenja dobije sever Kosova, to bilo zatvaranje puta takozvanoj Zelenoj transverzali. „Sever Kosova je prepreka tome“, poručio je on.

Upitan za referendum o mogućem rešenju za KIM, Dačić je odgovorio citirajući Čerčila da se nalazimo „na kraju početka tog pregovaračkog procesa“.

„Tragamo za nekim konkretnim, kako Amerikanci često kažu „kreativnim rešenjima“. Koje će biti prihvaćeno ili ne i da li će doći do rešenja videćemo. Veoma je važno o čemu se odlučuje i glasa na referendumu“, rekao je on podsećajući da je na nekim referendumima postavljano pitanje koje nije bilo realno.

Tek kada se bude našlo najbolje rešenje za sve, prema njegovim rečima, biće održan referendum.“Ali još smo daleko od svega toga“, naglasio je Dačić.

Izvor: Tanjug