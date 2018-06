Prof. dr Kamanin počasni doktor nauka Univerziteta u Novom Sadu

Profesor dr. Dimitrij Kamanin promovisan je večeras na svečanosti u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu za počasnog doktora nauka Univerziteta. Na večerašnjoj svečanosti, prisutne, dekane fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, predstavnike AP Vojvodine, studente i druge goste, pozdravio je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, rekavši da je novosadski Univerzitet jedan od simbola našeg grada, kao “ duhovni i intelektuani simbol“.

– Svi smo mi ponosni na svoj Univerzitet, jer su u njemu, za ovih skoro 60 godina rada, iškolovane stotine hiljada akademskih građana i ovo je institucija koja je sa svakom godinom koja protekne sve mlađa. Mladost se dokazuje osnivanjem novih fakulteta i instituta, inoviranjem studijskih programa i davanje šanse mladim predavačima da nove naraštaje spremaju za lidere u svim oblastima života, da ih uče da odgovore na sve izazove savremenog doba – kazao je Jelušić.

Predsednk novosadskog parlamenta je istakao da smatra da je najveći uspeh Univerziteta u Novom Sadu upravo to što je oduvek bio neodvojivi deo duha i suštine ovog grada, „ogledalo onog što jednu sredinu čini drugačijom od ostalih i što je čini posebnom“. Obraćajući se prof. dr Kamaninu, predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić poručio je da ga proglašenjem za počasnog doktor nauka, „naš grad i Univerzitet dobijaju iskrenog ambasadora“.

– Ambasadora koji će znati da prezentuje u svojoj moćnoj domovini ovaj Univerzitet i Novi Sad, Omladinsku prestonicu Evrope 2019. i Evropsku prestonicu kulture 2021. godine – zaključio je Jelušić.

Rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dušan Nikolić istakao je da su ovakva priznanja nešto najveće što neko ko nije pripadnik jedne akademske zajednice može da dobije od svojih kolega za dosadašnji rad.

– Univerzitet u Novom Sadu je u tom smislu uspostavio vrlo visoke standarde. Mi svake godine dodeljujemo počasni doktorat samo jednoj ličnosti i to onim ljudima koji postižu vrhunske rezultate u oblastima nauke i visokog obrazovanja i koji su dali značajan doprinos u uspostavljanju veza između njihove akademske zajednice i Univerziteta u Novom Sadu – objasnio je prof. dr Nikolić.

Prof. dr Dimitrij Kamanin, direktor Departmana za međunarodnu saradnju Objedinjenog instituta za nuklearna istraživanja u Dubni je zaslužan za vrlo čvrstu saradnju između Prirodno matematičkog fakulteta, Departmana za Fiziku i Instituta Dubna u Ruskoj Federaciji.

– Bliska saradnja našeg Instituta i Srbije počela je pre 25 godina. To je bilo dobra osnova za dalju saradnju sa institucijama u Srbiji, kao i sa Univerzitetom u Novom Sadu. Izuzetno sam počastvovan da budem proglašen za počasnog doktora nauka Univerziteta u Novom Sadu. Ovo visoko priznanje i poverenje koje sam dobio od Univerziteta u Novom Sadu učiniće da nastavimo dalje sa visokom saradnjom našeg Insitituta i Univerziteta – izjavio je prof. dr Kamanin.

Prisutnima na svečanosti obratili su se i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević, državna sekretarka Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja Ana Langović Milićević i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, kao i predstavnici akademske zajednice. Titula počasnog doktora nauka dodeljuje se u okviru Dana Univerziteta u Novom Sadu.