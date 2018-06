Proglašeni najbolji vazduhoplovni modelari na državnom prvenstvu

Saopštenje o rezultatima Državnog prvenstva u vazduhoplovnom modelarstvu

NAJBOLjI VAZDUHOPLOVNI MODELARI



Mića Tica iz Aero kluba „Ving“ iz Beograda, Bojan Gostojić iz Aero kluba „Zrenjanin“, Dragan Lakić iz Aero kluba „Ving“ i Andrej Nastasić iz Aero kluba „Sombor“, novi su državni prvaci u vazduhoplovnom modelarstvu u kategorijama F1A,B,C i H. Ovu najveću domaću titulu su poneli sa državnog prvenstva, održanog u nedelju 3. juna na terenu Rančevo, u neposrednoj organizaciji AK „Sombor“.

U kategoriji F1A (modeli jedrilica) nastupilo je ukupno 11 takmičara iz 5 aero klubova. Pored prvoplasiranog Miće Tice, koji je osvojio maksimalan broj bodova u svih pet serija, drugi po uspešnosti je bio Radoje Blagojević iz AK „Vojka“ i treći Vladimir Miljuš iz AK „Sombor“. Najuspešniji rezultatski u ekipnom plasmanu su bili takmičari iz AK „Nova Pazova“. U najtrofejnijoj kategoriji F1B (modeli na pogon gumom), najbolji je bio Bojan Gostojić iz AK „Zrenjanin“, aktuelni svetski šampion ekipno i evropski juniorski prvak. Drugo mesto je osvojio Božo Grubić iz AK „Nova Pazova“, dok je treće mesto pripalo Bojanovom ocu Svetozaru Gostojiću, takođe članu reprezentativnog tima koji je aktuelno najbolji na svetu. Od timova, najbolji u ovoj kategoriji je bio AK „Zrenjanin“. U kategoriji F1C (penjači) prošlo je bez iznenađenja, te su se na prve tri pozicije našli trojica reprezentativaca u ovoj kategoriji, sa rasporedom – na prvoj poziciji Dragan Lakić iz AK „Ving“, na drugoj poziciji njegov klupski kolega Branko Bijelić i na trećoj poziciji Živa Kovački iz AK „Zrenjanin“. Najbolji ekipno AK „Ving“.

Među juniorima u kategoriji F1H (modeli jedrilica za juniore) vodila se žestoka borba, te je razlika između prva tri plasirana vrlo mala. Prvo mesto je osvojio Andrej Nastasić iz kluba domaćina Sombor, drugu poziciju je osvojio Vidak Veselinović iz AK „Trstenik“, koji se rezultatski probudio u poslednje dve serije i treće mesto je pripalo Stefanu Nastasiću iz AK „Sombor“. Stefan i Andrej su visokim plasmanima, zajedno sa ostalim drugariam iz kluba, doprineli da AK „Sombor“ ekipno bude najuspešniji u ovoj juniorskoj kategoriji.

Kao uvertiru ovom državnom prvenstvu, organizator je prethodnog dana 2. juna, upriličio na istom mestu i u istim kategorijama tradicionalno otvoreno međunarodno takmičenje 22. Bačka kup, koji je ujedno bio i 2.kolo Lige Srbije u vazduhoplovnom modelarstvu. Od 20 takmičara u kategoriji F1A najuspešniji je bio takmičar iz Amerike, Andru Baron, koji je izvojevao pobedu u finalnom, dodatnom letu sa našim takmičarom Mićom Ticom iz AK „Ving“ Beograd, kome je na kraju pripalo drugo mesto. U F1B najbolji je bio Radoje Blagojević iz AK „Vojka“, sa maksimalnim rezultatima u svih pet serija, a u F1C pobednik je bio Stevan Janović iz AK „Sombor“. Od juniora, u kategoriji F1H, najviše pozicije su pripale takmičarima iz Mađarske.

Za vazduhoplovne modelare koji se takmiče u ovim kategorijama nema predaha, jer ih već kroz dva vikenda očekuju dva kola svetskog kupa, koja se održavaju u Srbiji na terenu Aradac kod Zrenjanina – „35. Srem kup“ i „51. Đorđe Žigić kup“. U neposrednoj organizaciji AK „Nova Pazova“ i AK „Franjo Kluz“ iz Zemuna, navedena dva takmičenja će se održati 16. i 17. juna.

F1A, F1H – Modeli jedrilica;

Podižu se na visinu od 50 metara putem sajle i zatim nastavljaju slobodan let;

Modeli F1H su manjih dimenzija namenjeni početnicima;

F1B – Modeli na pogon gumom – gumenjaci;

Namotana gumena traka težine 30grama okreće elisu i podiže je na visinu od 50 do 80 metara i zatim nastavlja slobodan let.

F1C – Modeli na pogon SUS motori – penjači;

Penju se u vis putem SUS motora čije je vreme rada ograničeno i zatim nastavljaju slobodni let.